Futbol Nuri Şahin futbolu bıraktığını açıkladı

Nuri Şahin futbolu bıraktığını açıkladı

Futbol

Nuri Şahin futbolu bıraktığını açıkladı

Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Nuri Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 22:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Kendimi bildim bileli futbol topunun peşinden tutkuyla koştum. Bilsinler ki futbolu sevmeye ve onu güzelleştirmeye devam edeceğim; ilk günkü tutkumla..." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Nuri Şahin, Antalyaspor'un teknik sorumlusu olarak görev yapacak.

İlgili Haberler
Alanyaspor-Kayserispor maçında tam 9 gol var


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sergen Yalçın Sporting Lizbon maçı öncesi Pjanic'in durumunu açıkladı