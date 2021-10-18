Nuri Şahin futbolu bıraktığını açıkladı
Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Nuri Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı.
18 Ekim 2021, Pazartesi 22:35 Son Güncelleme:
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Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Kendimi bildim bileli futbol topunun peşinden tutkuyla koştum. Bilsinler ki futbolu sevmeye ve onu güzelleştirmeye devam edeceğim; ilk günkü tutkumla..." ifadelerini kullandı.
33 yaşındaki Nuri Şahin, Antalyaspor'un teknik sorumlusu olarak görev yapacak.
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