Nuri Şahin futbolu bıraktığını açıkladı

Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Kendimi bildim bileli futbol topunun peşinden tutkuyla koştum. Bilsinler ki futbolu sevmeye ve onu güzelleştirmeye devam edeceğim; ilk günkü tutkumla..." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Nuri Şahin, Antalyaspor'un teknik sorumlusu olarak görev yapacak.

İlgili Haberler Alanyaspor-Kayserispor maçında tam 9 gol var



