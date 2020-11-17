Futbol Nuri Şahin Milli Takım'ı neden bıraktığını açıkladı
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Nuri Şahin Milli Takım'ı neden bıraktığını açıkladı

Futbol

Antalyaspor'da forma giyen Nuri Şahin, Milli Takım'ı bırakış sürecini, Antalyaspor'a transferini ve kariyerini değerlendirdi. İşte Nuri Şahin'in DHA'ya verdiği röportajdan öne çıkanlar:

17 Kasım 2020, Salı 11:13 Son Güncelleme:
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Milli takımı bırakma konusunda erken mi karar verdin?

Milli takımı bırakma konusunda erken mi karar verdin?

Yok. Bu soru bana çok soruluyor. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile karşılaştığımda da onlar da bana, 'Ağabey keşke bırakmasaydın' dedi. Tam da zamanında bıraktığımı düşünüyorum. İnsan bırakmamak için onlarca sebep sayabilir kendine ama bırakmak için bir tek sebep yeterlidir; doğru zamanın gelmesi. Ben doğru zamanın geldiğini düşündüğüm için, alttan gelen gençlerin bayrağı devralması için bıraktım.
Şimdi bakınca çok da doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Bu bayrağı birileri devralmak zorundaydı. Çok düşündüğüm, artı ve eksilerini tartıya koyarak verdiğim bir karardı. Benim için ve ülkemiz için doğru bir karardı. Bu jenerasyon ülkemiz için çok yetenekli bir jenerasyon. Ne zaman dışarıdan bir desteğe ihtiyaçları olursa ben hep buradayım.

"Bir Şampiyonlar Ligi eksik"

"Bir Şampiyonlar Ligi eksik"

Başarmak istediklerimin çoğunu başardım. Küçük bir çocukken çok büyük hayallerim vardı. Onları başardığımı düşünüyorum. Sadece Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı çok istedim ama Bayern Münih'e karşı son dakikada yediğimiz golle kupayı kaçırmıştık. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olsaydım herhalde hiçbir eksiğim olmayacaktı. Kim bilir belki günün birinde yönetici olarak kaldırırım o kupayı.

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Antalyaspor doğru yerdi

Antalyaspor doğru yerdi

Antalyaspor'un bana uygun gördüğü rol beni de heyecanlandırdığından buradayım. Hiç pişman olmadım. Burada saha içinde ve saha dışında elimden geldiğince tecrübelerimi yansıtmak istiyorum. Werder Bremen ile sözleşme bittiğinde birkaç alternatifim vardı. Dünyanın en büyük kulüplerinde, en iyi liglerinde oynadım. Bu aşamada dahil olacağım projenin beni heyecanlandıran, mutlu eden, ilerleyen zamanları düşünüp aldığım eğitimlere göre olması gerekiyordu. Benim için en güzel ve en doğru yer Antalyaspor'du ve burayı seçtim.

Ailem mutluysa ben de mutluyum

Ailem mutluysa ben de mutluyum

Şehir bizi çok güzel karşıladı. Hem kulüpteki çalışanlar hem de Antalya şehri bizi çabuk kabullendi. Eşim ve çocuklarım da çok mutlu. Oğlum, 9 yaşına kadar Türkiye'de yaşamamış, arkadaşlık ortamı Almanya'da olan bir çocuk olduğundan çekinmiştim ancak çok iyi adapte oldu. Burayı çok sevdi. Onların mutluluğu benim mutluluğum. O yüzden ailem mutlu olduğu için de benim adaptasyonum daha da kolay oldu. Kızım da aynı şekilde. Eşim de çok sevdi. Antalya'ya tatile geldiğimiz için şehri biliyorduk. Antalya'nın sadece turistik değil başka güzellikleri de var. İklimi, havası güzel, insanları sıcakkanlı. Burada çok mutluyuz.

DHA

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