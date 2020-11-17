Milli takımı bırakma konusunda erken mi karar verdin?
Yok. Bu soru bana çok soruluyor. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile karşılaştığımda da onlar da bana, 'Ağabey keşke bırakmasaydın' dedi. Tam da zamanında bıraktığımı düşünüyorum. İnsan bırakmamak için onlarca sebep sayabilir kendine ama bırakmak için bir tek sebep yeterlidir; doğru zamanın gelmesi. Ben doğru zamanın geldiğini düşündüğüm için, alttan gelen gençlerin bayrağı devralması için bıraktım.
Şimdi bakınca çok da doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Bu bayrağı birileri devralmak zorundaydı. Çok düşündüğüm, artı ve eksilerini tartıya koyarak verdiğim bir karardı. Benim için ve ülkemiz için doğru bir karardı. Bu jenerasyon ülkemiz için çok yetenekli bir jenerasyon. Ne zaman dışarıdan bir desteğe ihtiyaçları olursa ben hep buradayım.