Magazin Nusret Gökçe denize uçtu

Nusret Gökçe denize uçtu

Magazin

Nusret Gökçe denize uçtu

Sağanak yağış altında spor yapan Nusret Gökçe, daha sonra yağışa aldırış etmeden kendisini denizin serin suyuna attı.

24 Haziran 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Marmaris’teki Otel D Maris’te tatil yapan Nusret Gökçe spor salonunda ter döküp üzerine 45 dakika koştu. Sonra da kendisini serin sulara bıraktı. Spor ayakkabılarıyla denize atlayan Nusret’e şöyle yorumlar geldi: “Gitti güzelim lastik ayakkabılar”, “Atlamadın, resmen uçtun”, “Abi niye müzik eşliğinde ağır çekim videolar paylaşıyorsun, daha mı havalı oluyor?

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