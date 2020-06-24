Nusret Gökçe denize uçtu

Marmaris’teki Otel D Maris’te tatil yapan Nusret Gökçe spor salonunda ter döküp üzerine 45 dakika koştu. Sonra da kendisini serin sulara bıraktı. Spor ayakkabılarıyla denize atlayan Nusret’e şöyle yorumlar geldi: “Gitti güzelim lastik ayakkabılar”, “Atlamadın, resmen uçtun”, “Abi niye müzik eşliğinde ağır çekim videolar paylaşıyorsun, daha mı havalı oluyor?”

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