Nwakaeme Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Test sonucu çıktı
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin koronavirüs testi negatif çıktı. Nijeryalı yıldız pazar akşamı Galatasaray'a karşı oynayabilecek.
20 Ocak 2022, Perşembe 14:35 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin test sonucu negatif çıktı. Nijeryalı oyuncu bugün takımla çalışmalara başlayacak ve Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.
Hava muhalefetinden ötürü bir ertelenme durumu olmazsa dev karşılaşma pazar akşamı 19.00'da başlayacak.
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