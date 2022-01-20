Futbol Nwakaeme Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Test sonucu çıktı

Nwakaeme Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Test sonucu çıktı

Futbol

Nwakaeme Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Test sonucu çıktı

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin koronavirüs testi negatif çıktı. Nijeryalı yıldız pazar akşamı Galatasaray'a karşı oynayabilecek.

20 Ocak 2022, Perşembe 14:35 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin test sonucu negatif çıktı. Nijeryalı oyuncu bugün takımla çalışmalara başlayacak ve Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Hava muhalefetinden ötürü bir ertelenme durumu olmazsa dev karşılaşma pazar akşamı 19.00'da başlayacak.

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