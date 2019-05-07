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O tartışmanın sırrı çözüldü! Burak Yılmaz...

Beşiktaş derbisinin ardından Burak Yılmaz’la Fatih Terim’in yardımcısı Levent Şahin arasında yaşanan tartışmanın sırrı ortaya çıktı.

07 Mayıs 2019, Salı 09:35
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O tartışmanın sırrı çözüldü! Burak Yılmaz...

90 dakika bittikten sonra Burak Yılmaz’la Fatih Terim’in yardımcısı Levent Şahin arasında bir tartışma yaşanmıştı. Burak’ın, soyunma odasına doğru giderken Beşiktaş’ın yardımcı hocasına sarılan ve tebrikleri kabul eden Levent Şahin’e, “Niye şimdi sarılıyorsun, devre arasında niye sarılmadın” diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.

Şahin’i kolundan iten Burak’ın müdahalesi, araya girenler tarafından daha fazla büyümeden önlenmişti.

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