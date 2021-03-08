Obezite ameliyatı birçok ölümcül hastalıktan koruyor !

Obezite ile mücadele etmenin bir yolu obezite cerrahisidir. Bu tür bir ameliyat midenizin boyutunu küçülterek hızlı kilo kaybına yol açar. Tüp mide ameliyatı genellikle laparoskopi (kapalı ameliyat) yöntemiyle yapılmaktadır. Genel anestezi altında yaklaşık olarak 40-50 dakika sürmektedir. Fakat uyutulması, uyandırılması eklenince hastanın ameliyathanede kalma süresi bazen bir buçuk – iki saati bulmaktadır.

Tüp mide ameliyatı, fazla kilo vermenize ve yaşamı tehdit eden obeziteye bağlı oluşan hastalıklarla ile ilgili sağlık sorunları riskinizi azaltmanıza yardımcı olmak için yapılır. Tüketebileceğiniz yiyecek miktarını sınırlar ve hastaların kilo vermesine yardımcı olan ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden diğer sağlık sorunları riskini azaltan hormonal bir değişikliğe neden olur.

Midenin %80’lik kısmı çıkartılır ve yaklaşık bir muz büyüklüğünde ve şeklinde bir tüp şeklinde bir mide kalır. Hacim küçüldüğü için porsiyonlarda küçülür ve hızlı kilo kaybı başlar. Ameliyat sayesinde midenin açlık hormonu üretilen kısmını da çıkarıyoruz. Bu sayede hastalar ciddi oranda açlık hissetmemektedir. Fundus kısmı kesildikten sonra iştah azalır ve hasta eskisinden daha az yemek yer. Mide küçüldüğü için hastalar daha küçük porsiyonlarla tok hissederek aldıkları az kalori sayesinde kilo vermekteler. Mide boyutu 100-150 ml kadar olacağı için hastalar daha az acıkmakta ve daha çabuk doymaktalar.

Tüp mide ameliyatından sonra kilo vermek obeziteye bağlı olan yandaş hastalıklarında iyileşmesinde etkili olduğu gözlemlenmiştir. Uyku apnesi, tip 2 diyabet, eklem hastalıkları, yüksek tansiyon veya polikistik over sendromu (PKOS) gibi fazla kilolu olmakla bağlantılı birçok hastalık tüp mide ameliyatı sonucunda iyileşme göstereceği gibi kilo vermek kalp sağlığınızı da iyileştirecektir.

Tüp mide ameliyatı, günlük rutin aktiviteleri değiştirmenizi ve yaşam kalitenizi iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Morbid obezite tedavisi için birden fazla cerrahi seçenek vardır. Tüp mide ameliyatı aralarında en sık kullanılan yöntemlerden biridir.

Hayatınız birkaç ay içinde değişerek obeziteden kurtulup sağlıklı bir hayata dönerek özgürce yaşamak mümkündür. Obezite müdahaleleri, hastayı zayıflatan estetik ameliyatlar olarak değerlendirilmemelidir.





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