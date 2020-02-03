Ocak 2020 kira artış oranı belli oldu
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak 2020 kira artış oranı da belirlendi. Buna göre, kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 14.52 oldu.
03 Şubat 2020, Pazartesi 10:43 Son Güncelleme:
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Ocak ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.
Kasım ayında enflasyon yüzde 12.15 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.52 rakamı ortaya çıktı.
Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.52 oldu.
İşte kiraya göre artış oranları:
Eski kira: 1000 lira
Yeni kira: 1145 lira
Eski kira: 1100 lira
Yeni kira: 1259 lira
Eski kira: 1200 lira
Yeni kira: 1374 lira
Eski kira: 1300 lira
Yeni kira: 1488 lira
Eski kira: 1500 lira
Yeni kira: 1717 lira
Eski kira: 1600 lira
Yeni kira: 1832 lira
Eski kira: 1700 lira
Yeni kira: 1946 lira
Eski kira: 1800 lira
Yeni kira: 2061 lira
Eski kira: 1900 lira
Yeni kira: 2175 lira
Eski kira: 2000 lira
Yeni kira: 2290 lira