Ekonomi Ocak 2020 kira artış oranı belli oldu

Ocak 2020 kira artış oranı belli oldu

Ekonomi

Ocak 2020 kira artış oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak 2020 kira artış oranı da belirlendi. Buna göre, kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 14.52 oldu.

03 Şubat 2020, Pazartesi 10:43 Son Güncelleme:
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Ocak ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

Kasım ayında enflasyon yüzde 12.15 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.52 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.52 oldu.

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1145 lira

Eski kira: 1100 lira

Yeni kira: 1259 lira

Eski kira: 1200 lira

Yeni kira: 1374 lira

Eski kira: 1300 lira

Yeni kira: 1488 lira



Eski kira: 1500 lira

Yeni kira: 1717 lira

Eski kira: 1600 lira

Yeni kira: 1832 lira

Eski kira: 1700 lira

Yeni kira: 1946 lira

Eski kira: 1800 lira

Yeni kira: 2061 lira

Eski kira: 1900 lira

Yeni kira: 2175 lira

Eski kira: 2000 lira

Yeni kira: 2290 lira

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