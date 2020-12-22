Futbol Ocak ayı Süper Lig'e doyuracak: 25 gün 19 maç

Ocak ayı Süper Lig'e doyuracak: 25 gün 19 maç

Futbol

Ocak ayı Süper Lig'e doyuracak: 25 gün 19 maç

Süper Lig'de bu sezon 18 yerine 21 takım olmasından ötürü sıkışık bir takvim var. Maçların zamanında tamamlanabilmesi için bu haftadan itibaren haftada 2 maç usulüne geçiliyor. Önümüzdeki 7 günde 20 maç, ocak ayının ilk 25 gününde ise 19 maç oynanacak.

22 Aralık 2020, Salı 11:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Lig'den vazgeçemeyen futbolseverler futbola doyacak. Fikstürün zamanında bitmesi için hafta içi maçlarının da başlamasıyla beraber oldukça yoğun bir maç trafiğine giriliyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Normal şartlarda 7 haftada oynanacak karşılaşmalar, 4 haftada bitirilecek. Toplamda ise her takım 40 maç yapacak.

Bay geçilecek 2 haftayla beraber 42 hafta olarak oynanacak olan Süper Lig, bugünkü maçlarla beraber futbolseverleri futbola doyuracak.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fatih Terim'e rekor ceza mı gelecek?