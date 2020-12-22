Ocak ayı Süper Lig'e doyuracak: 25 gün 19 maç
Süper Lig'de bu sezon 18 yerine 21 takım olmasından ötürü sıkışık bir takvim var. Maçların zamanında tamamlanabilmesi için bu haftadan itibaren haftada 2 maç usulüne geçiliyor. Önümüzdeki 7 günde 20 maç, ocak ayının ilk 25 gününde ise 19 maç oynanacak.
22 Aralık 2020, Salı 11:35 Son Güncelleme:
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Süper Lig'den vazgeçemeyen futbolseverler futbola doyacak. Fikstürün zamanında bitmesi için hafta içi maçlarının da başlamasıyla beraber oldukça yoğun bir maç trafiğine giriliyor.
Normal şartlarda 7 haftada oynanacak karşılaşmalar, 4 haftada bitirilecek. Toplamda ise her takım 40 maç yapacak.
Bay geçilecek 2 haftayla beraber 42 hafta olarak oynanacak olan Süper Lig, bugünkü maçlarla beraber futbolseverleri futbola doyuracak.
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