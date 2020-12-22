Süper Lig'den vazgeçemeyen futbolseverler futbola doyacak. Fikstürün zamanında bitmesi için hafta içi maçlarının da başlamasıyla beraber oldukça yoğun bir maç trafiğine giriliyor.

Normal şartlarda 7 haftada oynanacak karşılaşmalar, 4 haftada bitirilecek. Toplamda ise her takım 40 maç yapacak.

Bay geçilecek 2 haftayla beraber 42 hafta olarak oynanacak olan Süper Lig, bugünkü maçlarla beraber futbolseverleri futbola doyuracak.