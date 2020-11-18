Odasına kamera koyan ailesiyle mahkemelik oldu

15 yaşındaki genç, babasının geçtiğimiz ay onu mastürbasyon yaparken yakalaması üzerine evin belli yerlerine gizli kamera koyduğunu iddia ediyor. Yasal tavsiye almak için sosyal medyayı kullanan genç, babasının eylemlerini 'utanç verici' olarak nitelendirdi ve mahremiyetini ihlal ettiğini vurguladı. Adını açıklamayan 15 yaşındaki genç, Reddit’in “hukuki tavsiyeler” kategorisinde bir başlık açtı ve insanlardan ne yapması gerektiği konusunda tavsiye istedi

“Ben 15 yaşındayım ve vücuduma özgürce dokunabiliyor olmalıyım. Mahremiyetimi bu şekilde ihlal etmeleri utanç verici. Lütfen yardım edin… Babam kapımı tıklamadan bir anda odama daldı ve bana bağırmaya başladı. Sonra annemle beraber karşıma oturarak mastürbasyon yapmamam gerektiğini söylediler” diyor mağdur arkadaşımız. Alaskalı olduğu anlaşılan genç, ebeveynlerinin mastürbasyon yapmaması için hem yatak odasına hem de banyoya kamera yerleştirdiğini iddia ediyor. Ebeveynlerinin evlilik öncesi cinsel aktivitelere ne kadar karşı olduklarını anlatan genç, okulda seks eğitimi derslerine katılmasını da engellediklerini iddia etti. Genç çocuk bu durumu ilk olarak babasıyla konuşmayı denemiş:

Babama durumu sordum, bana odama ve banyoma gizli kameralar koyacaklarını söyledi. Böylelikle beni izleyip mastürbasyon yapmadığımdan emin olacaklarmış. Bunu kabul etmediğimi söylediğimde de bana ‘Sen mastürbasyon yapmamayı kabul etmiştin, bu da bizim emin olma yöntemimiz’ dedi.

Genç çocuk, ailesi kamera kayıtlarını her gün kontrol edeceklerini belirtmeyi de ihmal etmemiş. Reddit kullanıcıları ise gencin bu konu ile ilgili başka bir yetişkinle konuşmasını ve ailesinin davranışlarının kabul edilemeyeceğini vurguladılar. Bir kişi ebeveynlerinin davranışlarını “son derece endişe verici” olarak tanımlarken, bir diğeri “son derece uygunsuz” olarak tanımladı. Birçok kullanıcı ise mastürbasyonun “tamamen normal” olduğunu ve utanılacak bir şey olmadığını belirtti







