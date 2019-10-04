Ödem atıp yağ yaktıran diyet listesi

Özgür Gökmen Çelenk/POSTA

İLK 2 GÜN

Kahvaltı

* 2 dilim peynir

* Yarım avokado veya 2 parmak kalınlığında ananas

* 2 adet salatalık, Bol yeşillik (semizotu, dereotu, maydanoz vb.)

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* 2 kupa ödem atıcı çay

Malzemeler: 1 adet ananasın kabukları, 1 tutam maydanoz, 1 litre su.

Hazırlanışı: Ananası yıkayın ve soyun. Kabuklarını ufak parçalara ayırın ve yaklaşık bir litre suda üstü kapalı olarak kısık ateşte 15 dakika kaynatın. Daha sonrasında maydanozları ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın. Sıcak veya soğuk içebilirsiniz.

Öğle

* 1 el genişliğinde biftek (150-160 gram) veya 1 porsiyon balık (200-250 gram)

* Bol yeşillikli bir salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı, balzamik sirke ve limon ilave edilebilirsiniz. Nar ekşisi kullanmayın.)

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* 2 kupa ödem atıcı çay (tarifi yukarıda).

* 1 kapalı avuç çiğ badem veya çiğ kaju

* 1 adet kuru hurma

Akşam

* 2 yumurtalı az yağlı omlet veya menemen, salatalık ve bol yeşillik.

SON 2 GÜN

Kahvaltı

* 7-8 adet badem, 2 tam ceviz, 1 parmak kalığında ananas, 4-5 kasık yoğurt ve tarçın… Hepsini bir kase içerisinde karıştırarak ya da smoothie haline getirerek tüketebilirsiniz.

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* Kiraz sapı çayı

Öğle

* 5-6 adet ızgara/fırında köfte veya 1 kutu ton balığı (160 gram)

* Bol yeşillikli bir salata (1 tatlı kasığı zeytinyağı, balzamik sirke ve limon ilave edilebilir, nar ekşisi eklenmesin)

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* Metabolizma hızlandıran karışım

Hazırlanışı: 4 kaşık yoğurdun içine; 1 yemek kaşığı keten tohumu, 1 çay kaşığı çörek otu yağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal, çeyrek limon, 1 tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırıp tüketin.

Akşam

Metabolizma hızlandıran kabak çorbasını sınırsız tüketebilirsiniz.

Malzemeler:

* 2 kabak * 2 soğan * 1 domates * 2 kapya biber * 2 yemek kaşığı bulgur veya kinoa * 1 yemek kaşığı zeytinyağı, * 1 avuç nane, * 1 avuç maydanoz, * 1 avuç dereotu, * kimyon, pul biber, karabiber, tuz ve sarımsak.

Hazırlanışı: Malzemeleri 2-3 bardak suyla haşlayıp blendırdan geçirin. Düşük kalorili ve lifli olan bu çorba hızlı kilo vermeye ve ödem çözmeye yardımcıdır.

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* Kiraz sapı çayı