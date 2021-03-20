Ödemeler başladı! Bakan bugün duyurdu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar için yapılan kira desteği ödemelerinin başladığını duyurdu.
20 Mart 2021, Cumartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara verilen gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin yapıldığını açıkladı. Bakan Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.
https://twitter.com/pekcan/status/1373191404332191746
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