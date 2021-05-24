Ödemeler bugün başlıyor! Bakan duyurdu, 2,7 milyon kişiye...
Destek ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Bakan Yanık yaptığı son dakika açıklamasında ‘2,7 milyon ihtiyaç sahibine yaklaşık 277 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız’ dedi.
24 Mayıs 2021, Pazartesi 12:01 Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.
Bakan Yanık, Mayıs ayındaki şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK
Bakan Yanık, söz konusu sosyal yardım programları ile çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.
KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 2.030 İHTİYAÇ SAHİBİNE 3,3 MİLYON TL YARDIM
Bakan Yanık, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, “2.030 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız” şeklinde konuştu.
ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR
Bakan Yanık, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mayıs 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında