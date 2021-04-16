Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmelik ile kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, yönetmeliğin detaylarına bakıldığında, kripto varlıklara veya platformlara yönelik değil, ödeme sistemlerine ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bir düzenleme olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Güneri, düzenlemenin iki başlığının olduğunu belirterek, "Bunlardan biri ödeme sistemlerinde kripto varlıkların kullanılması, diğeri de elektronik para kuruluşlarından bizim gibi platformlara fonların transfer edilmesi veya bunun çerçevesinde sunulacak hizmetler." dedi.

Başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların sunduğu ana değer önerisinin ödeme olmadığına inandıklarını vurgulayan Güneri, "Kripto paraların içinden geçtiğimiz küresel finansal dünya içerisinde daha çok bir değer saklama aracı, dijital bir altın ya da orta ve uzun vade bir yatırım aracı olarak insanlara daha fazla değer sunduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Güneri, Türkiye'de çok başarılı elektronik para kuruluşlarının bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orada son yıllarda inanılmaz bir gelişme var. Yatırım yapılıyor, yabancı yatırımcılar geliyor, istihdam artıyor, işler büyüyor... Hali hazırda çalışan, çok verimli ve güzel bir TL ödeme sistemi altyapısı var. Burası yeni gelişen bir alan. Kripto varlıklar da yeni gelişen bir alan. Dolasıyla mevcut yapı içerisinde bu iki yeni gelişen finansal teknolojiler (fintek) alanının bugün birbiriyle çok yan yana gelmesi konusunda regülasyonun bazı çekinceleri olduğunu yorumluyorum. Önümüzdeki dönemde kripto varlıklara ilişkin genel hatlarıyla düzenlemenin olacağını ve bunun sektörün lehine yapılacağını düşünüyorum."

MAĞDURİYET SÖZ KONUSU DEĞİL

Özgür Güneri, yapılan düzenlemede kripto para yatırımcıları açısından herhangi bir olumsuz gelişmenin olmadığını vurgulayarak, "Bu çerçevede de banklarla iş birliğimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz devam ediyor. Genel hatlarıyla bakıldığında BtcTurk'e yatırılan ve çekilen tasarrufların önemli bir kısmı bankalar kanalıyla gerçekleşiyor. Bugün de kullanıcıların banka kanalını kullanarak 7 gün 24 saat para yatırma ve çekmesinin önünde hiçbir engel yok. Kullanıcılar tarafında bir mağduriyet söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, ödeme sistemleri ve elektronik para kuruluşlarının çerçevesini değiştiren ve düzenleyen bir yapı bulunduğunu, ancak kripto varlıklara ilişkin finansal hizmetler alanında henüz bir regülasyonun söz konusu olmadığını aktaran Güneri, şunları söyledi:

"Bununla ilgili gelecek dönemde daha somut adımlar atılmasını bekliyorum. Biz sektör olarak, 2 milyon doları aşmış büyüklüğüyle dünyada çok ciddi bir varlık sınıfı olarak kabul edilen yeni nesil finansal araçlar konusunda, Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getirebileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden bizim tarafımıza gelecek bir düzenlemenin; iş modelimizi yasaklamaktan ziyade, İstanbul'u bir finans merkezi haline getirecek potansiyeli kullanmamıza yarayacağını düşünüyorum. Küresel anlamda da düzenlemeler yavaş yavaş hız kazandı. ABD'de Btcturk ile benzer iş modele sahip Coinbase yakın zamanda halka açıldı. Yeni gelişen bu kripto varlık dünyasına iyi bir düzenlemeyle Türkiye'nin lider ülkelerden birisi olacağına inanıyorum. O adımlar atıldıktan sonra sektörümüzün e-para kuruluşları, ödeme sistemleri, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları gibi regüle sektörlerle çalışabileceği şartları çok daha güvenli ve kullanıcı lehine oluşturabileceğimizi düşünüyorum."

Paribu CEO'su Yasin Oral ise TCMB'nin kripto varlıklara ilişkin yönetmeliğinde, yatırımcılara mağduriyet oluşturacak herhangi bir husus bulunmadığını söyledi.

Yönetmeliğin kripto paraların yasaklanması gibi lanse edilmesinin kaygı verici olduğunu dile getiren Oral, "Halbuki konunun bununla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Sadece ödeme kuruluşlarının ve elektronik para şirketlerinin, bu alanlarda transfer yapmasını, bu platformların transfere aracılık etmesini düzenleyen bir yönetmelik. Dolayısıyla bu elektronik para şirketlerini bağlayan bir düzenleme, kripto para ve kripto para platformlarıyla ilgili değil." dedi.

Oral, Paribu'da kullanıcıların bankalarla aktif bir şekilde rahatlıkla transferlerini yapabildiğini ve yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elektronik para şirketlerinin transferi, bizim toplam transferlerimiz içerisinde çok küçük bir hacim kaplıyordu. Burada genel kaygı verici husus bilgi kirliliği... Bunu bir düzeltmek doğru olur. Bu yönetmelikle alakalı yorumda bulunmak için çok erken. Çünkü burada muhakkak Merkez Bankası'nın bir sürü dayanağı vardır. Onları görmek ve değerlendirmek gerekir. Bunun dışında, bu olası regülasyonun bir ön çalışması diye de düşünülebilir. Onun için de çok erken, çünkü bu biraz regülasyondan bağımsız bir düzenleme. Bu yönetmelik, bankalarda görülmeyip de elektronik para şirketlerinde görülen bazı problemlerden ötürü de yapılmış olabilir."

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase'nin ABD borsasında işlem görmeye başlamasının ekosistem için çok kritik ve kıymetli olduğunu anlatan Oral, "Bu halka arz, regülasyon açısından da önemli konular barındırıyor. Bir diğer önemli husus ise ilk defa bu sektörde bir kripto para platformu halka arz edileceği için tüm verilerini şeffaf bir şekilde paylaşmış oldu. Bu da içerideki mekanizmanın nasıl işlediğini, nasıl bir kurguyla içeriği işlettiklerini herkesin görebilmesi için önemli bir adımdı. ABD'nin bütün bu akışı gördükten sonra halka arz edilmesine müsaade edilmiş olması, bize oradaki akışın referans kabulü edilmesi gerektiğini de söylüyor." ifadelerini kullandı.

AA