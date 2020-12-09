Ödül iki dost ülkeye armağan edildi

Avrupa’daki performanslarıyla adından söz ettiren Dj Hakan Işık, Azeri şarkıcı Kayla ile Bomanti’de bulunan bir otelde düzenlenen gecede ödül aldı. Sahnede yeniden coverladıkları ‘Allah Versin’ şarkısını seslendirdi. Başarılı sanatçılar aldıkları ödülü, “Bu ödülü iki dost olan iki ülkeye armağana ediyoruz” dedi. Hakan Işık ve Azeri şarkıcı Kayla, basın mensuplarına, Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı ile birlikte poz verdi.