Kültür & Sanat Ödül iki dost ülkeye armağan edildi

Ödül iki dost ülkeye armağan edildi

Kültür & Sanat

Ödül iki dost ülkeye armağan edildi

Türkiye Altın Marka Ödül Töreni önceki gün Bomonti’de yer alan bir otelde düzenlendi. Gece ödül alan Dj Hakan Işıl ve Kayla, ödülü iki kardeş ülkeye armağan ettiklerini belirtti

09 Aralık 2020, Çarşamba 18:59 Son Güncelleme:
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Avrupa’daki performanslarıyla adından söz ettiren Dj Hakan Işık, Azeri şarkıcı Kayla ile Bomanti’de bulunan bir otelde düzenlenen gecede ödül aldı. Sahnede yeniden coverladıkları ‘Allah Versin’ şarkısını seslendirdi. Başarılı sanatçılar aldıkları ödülü, “Bu ödülü iki dost olan iki ülkeye armağana ediyoruz” dedi. Hakan Işık ve Azeri şarkıcı Kayla, basın mensuplarına, Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı ile birlikte poz verdi.

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