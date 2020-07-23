Ofislerde üçlü dönem

Koronavirüs sonrasında çalışma alanları da büyük bir dönüşüm geçiriyor. Salgının Türkiye’de de görülmesinin ardından bazı şirketler, ofisteki kişi sayısını ve toplu taşıma yükünü azaltabilmek adına uzaktan çalışmaya başladı. Normalleşmeyle birlikte, sosyal hayat kontrollü bir şekilde devam ederken, çalışma hayatı da üç ayaklı bir sisteme doğru evriliyor.

Modeller deneniyor

Assembly Buildings Eş Kurucuları Yiğit Şatıroğlu ve İsmet Öztanık, çalışma ortamlarında yaşanacak değişimi anlattı. Yiğit Şatıroğlu, “Bazı firmalar hem uzaktan çalışma hem de çalışanların evlerine yakın, paylaşımlı ve uydu ofis sistemlerini değerlendirmeye aldılar. Tüm bu modeller şu anda deneniyor ve hangilerinin kalıcı olacağını göreceğiz” dedi.

Sistem nasıl işliyor?

İsmet Öztanık, ‘konsantre merkez, uydu ofisler ve uzaktan çalışma’dan oluşan 3’lü sisteme geçişin nasıl sağlanacağını şöyle anlattı:

Öncelikle şirketlerle beraber insan kaynağını analiz edip nasıl esnek çalışmaya geçeceğini kararlaştırıyoruz.

‘Sürekli merkezde olacak ekip’, ‘merkezi hiç kullanmayacak ekip’ ve ‘merkezi haftanın sadece belirli günleri kullanacak diğer ekip’ olarak şemayı çıkartıyoruz.

Bazı kalıplaşmış ama güncelliğini yitirmiş ve şirkete maliyet yaratan konular için (örneğin yönetici odaları) güncel alternatifler yaratıyoruz.

Merkez ofis dışında, bazı şirketler için de uydu ofisler öneriyoruz. Örneğin İstanbul’un iki yakası veya banliyölerinde çalışanların evlerine daha yakın, hazır veya paylaşımlı alternatifler sunuyoruz.

Uzaktan çalışma sisteminde, çalışanlara kurye trafiği, evlerine IT ve internet servisi gibi birçok hizmetten oluşan concierge servislerimizle destek oluyoruz.

Ayrıca çalışma ve toplantı alanlarını çeşitlendirmek ve farklı deneyimler sunmak adına birçok otel ve restoran ile işbirliğine gidip, özel avantajlar ile çalışma alanları ve toplantı alanları oluşturuyoruz.

Metrekare maliyeti değişecek

Ismet Öztanık, yeni dönemde metrekarenin kullanım hesaplarının değişeceğini belirterek, “Sosyal mesafe, metrekare/kapasite kullanım normlarını da değiştiriyor. Restoran, ofis, kongre merkezi, devlet dairesi ve perakende gibi birçok alanda kullanım hesapları sosyal mesafe devam ettiği sürece değişecek ve bunun gayrimenkul hesaplamasına büyük etkisi olacaktır” dedi.

Konsantre merkezler

Gözlemlerine göre esnek merkez ofis, uydu ofis ve her yerden çalışabilme gibi seçeneklerin hepsinin birden kullanıldığı üçlü sistemin kalıcı olacağını anlatan Şatıroğlu, buna ilişkin önerilerini de şöyle sıraladı:

Şirketlerin tüm çalışanlarını haftanın beş günü ağırladığı kocaman bir alana sahip olması yerine yöneticilerin yer aldığı ve çalışanların görevine uygun olarak hep veya zaman zaman geldiği konsantre şirket merkezleri olacak.

Buna ek olarak çalışanların evlerine yakın semtlerde yer alan uydu ofisler kullanılacak.

Tüm çalışanların sisteme entegre uzaktan çalışma imkanları da olacak.

Ayrıca çalışanların ofislerinde aldıkları bazı hizmetleri evlerinde almaları ya da seçilen otel ve restoranlardan anlaşmalı hizmet almaları mümkün kılınabilir.

Mekansal emtia olmaktan çıkmalı

Yiğit Şatıroğlu, uzaktan çalışmanın ofis yatırımlarının geleceğini nasıl etkileyeceğini şöyle anlattı: “Ofis binaları bugüne kadar gayrimenkul sahiplerinin veya tesis yönetimi şirketleri ile emlak firmaları arasında sıkışmış, sadece basit bir mekansal emtia olarak varlıklarını sürdürüyorlardı. Pandemi öncesinde de arz talepte dengesizlik vardı.

Ancak çalışma alanı ihtiyacı bitmedi, merkez ofis, uydu ofis ihtiyaçları devam edecek. O sebeple binalar kendini mekansal emtia olmak yerine anlamlı adresler olarak geliştirebilirse, talebe cevap verebilirler. Yoksa sadece bir emtia olarak ofis metrekaresi sağlıyorsanız, az miktardaki talebi yakalamak için tek aracınız kiranızı düşürmek olur.”