ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Açıklama var mı?

79. ÖGG sınavı 2 Aralık'ta gerçekleşirken soru ve cevaplar beklenildiği gibi 5 Aralık'ta yayınlandı. Takvime göre sonuçların da 14 Aralık'ta açıklanacağı planlanmaktaydı fakat cuma günü beklenen açıklama gelmedi. Hal böyle olunca da özel güvenlik adayları "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıkça sormaya başladı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin resmi kurumdan yapılan bir duyuru yok. Sonuçların büyük ihtimalle yarın açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri takip etmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

EGM ÖZEL GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.