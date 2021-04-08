Oğlanlar ve kızlar neden farklıdır, sorusu gelmeye başladıysa...

PEKİ, BU SÜREÇ NASIL İLERLER?

Çocuklar 2 yaş civarında kendi cinsiyetlerini fark eder. “Ben erkeğim/kızım” diyebilirler. 3 yaşlarına geldiklerinde kendisini ve çevresindekileri kız/oğlan olarak sınıflandırmak onlar için çok daha kolaydır. Oyuncak ve arkadaş seçimlerini de bu sınıflandırmaya göre tercih etmeye başlar. 4 yaş civarına geldiklerinde de kendi cinsel kimliklerini anlarlar. Yani artık kafasında “bebekler kız oyuncağıdır, arabalar oğlan oyuncağı”, “kızlar pembeyi sever, oğlanlar maviyi” gibi kodlar hazırdır.

SİZ BU SÜREÇTE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Çocuğunuza oyuncak alacağınız zaman yelpazenizi geniş tutmakta fayda var. Çocukların hayal dünyası o kadar geniş ki onlar her türlü oyuncakla oynayabilirler. Mesela bir oğlan çocuğunun bebekle oynaması normal karşılanacak bir durumdur çünkü belki orada oyuncak bebeğin babasını veya ağabeyini oynadığını hayal ediyor olabilir. Çocuğunuzun oyuncaklarını kendinize göre sınırlandırmanız onun hayal gücüne ket vurmak demektir. Eğer oyuncak seçme özgürlüğünü çocuğunuza bırakırsanız, kendi seçimlerinde özgür olabildiğini gördüğü için özgüveninin gelişmesine de yardımcı olur. Çocuğunuz “anne sen kız mısın”, “ben nasıl doğdum”, “kızlarla oğlanlardan neden farklı” gibi sorular sormaya başladığında, siz bu soruları duymazdan gelir ya da kızarak yanıt verirseniz çocuk bu konuların utanılacak ve saklanacak konular olduğunu düşünür. Ailesiyle bu tür konuları konuşmaması gerektiğine inanır. Hâlbuki bu soruların yanıtlarını çocuklar, ebeveynlerinden duymalıdır. Olabildiğince doğru ve yaşına uygun cevaplar vermeye çalışın. Eğer soruyu nasıl yanıtlayacağınızı siz de bilemiyorsanız “Bu sorunun yanıtını düşünmem için bana biraz zaman ver” diyerek araştırmalarınızı yapıp çocuğunuzu yanıtlayabilirsiniz. Bu sorular sorulmaya başladıysa çocuğunuza bedenini tanıtmaya başlamanızın vakti gelmiş demektir. Çocuğunuza vücudunun bölümlerinden ve özel bölgelerinden bahsederek hem kendi sınırlarını ve bedeninin korumayı öğretirsiniz hem de başka insanların sınırlarını öğrenmiş olur.