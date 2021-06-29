Orman Genel Müdürlüğü, (OGM) Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 83 personel alacağını duyurdu. Farklı birimlerde çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylar, kura sonuçlarının ardından sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaklar. İşte, OGM kura sonuçları sorgulama ekranı ve OGM kura sonuçlarına ilişkin detaylar…

OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

OGM’nin ilanına başvuru yaparak işe girmek isteyen adaylar öncelikle kuraya katılacaklar ve kura sonucunun ardından sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaklar.

Kura çekimi ise 29 Haziran 2021 Salı ile 4 Temmuz Pazar günleri arasında gerçekleştirilecek.

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, her bölgenin kura sonuçları sadece kendi bölgesine ait OGM sitesinden öğrenilebilecek. Yani başvuru yapan aday hangi bölgeden başvurduysa yine aynı bölgenin sitesini ziyaret edecek.

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