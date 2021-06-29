OGM kura sonuçları açıklandı mı 2021? OGM kura sonuçları sorgulama ekranı
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2 bin 83 personel alımına ilişkin kura sonuçları merakla bekleniyor. Başvuruların 14-18 Haziran tarihlerinde tamamlanırken, OGM’den alınan bilgilere göre, sınava, ilanda belirtilen kadro sayısının 4 katı aday çağrılacak. Peki, OGM kura sonuçları açıklandı mı 2021? İşte, OGM kura sonuçları sorgulama ekranı.
29 Haziran 2021, Salı 13:57 Son Güncelleme:
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Orman Genel Müdürlüğü, (OGM) Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 83 personel alacağını duyurdu. Farklı birimlerde çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylar, kura sonuçlarının ardından sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaklar. İşte, OGM kura sonuçları sorgulama ekranı ve OGM kura sonuçlarına ilişkin detaylar…
OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?
OGM’nin ilanına başvuru yaparak işe girmek isteyen adaylar öncelikle kuraya katılacaklar ve kura sonucunun ardından sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaklar.
Kura çekimi ise 29 Haziran 2021 Salı ile 4 Temmuz Pazar günleri arasında gerçekleştirilecek.
Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, her bölgenin kura sonuçları sadece kendi bölgesine ait OGM sitesinden öğrenilebilecek. Yani başvuru yapan aday hangi bölgeden başvurduysa yine aynı bölgenin sitesini ziyaret edecek.
OGM KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HANGİ İLLERDE NE KADAR İŞÇİ ALINACAK?
- Adana Orman Bölge Müdürlüğü: 65
- Amasya Orman Bölge Müdürlüğü: 128
- Ankara Orman Bölge Müdürlüğü: 83
- Antalya Orman Bölge Müdürlüğü: 69
- Artvin Orman Bölge Müdürlüğü:64
- Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü: 75
- Bolu Orman Bölge Müdürlüğü: 127
- Bursa Orman Bölge Müdürlüğü: 82
- Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü: 59
- Denizli Orman Bölge Müdürlüğü: 57
- Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü: 18
- Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü: 73
- Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü: 26
- Giresun Orman Bölge Müdürlüğü: 91
- Isparta Orman Bölge Müdürlüğü: 42
- İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü: 74
- İzmir Orman Bölge Müdürlüğü: 156
- Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü: 59
- Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü: 149
- Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü: 78
- Konya Orman Bölge Müdürlüğü: 51
- Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü: 58
- Mersin Orman Bölge Müdürlüğü: 64
- Muğla Orman Bölge Müdürlüğü: 84
- Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü:81
- Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü:17
- Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü: 61
- Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü: 92