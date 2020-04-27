Öğrencilerden 3D siperlik
Turkcell’in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında başlayan Zeka Gücü projesi kapsamında, Türkiye genelindeki 28 ilde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde açtığı Zeka Gücü Teknoloji Sınıfları’nda okuyan öğrenciler, sağlık çalışanlarına destek için 3D yazıcılar aracılığıyla yüz siperlikleri üretmeye başladı.
27 Nisan 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Turkcell’in sınıflara ekleyeceği yeni 3 boyutlu yazıcılarla birlikte Zeka Gücü öğrencilerinin ayda 5 bin adet yüz siperliği basması planlanıyor.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımıza yaptığımız yatırımların, bu şekilde geri dönmesine şahitlik etmekten gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki bu zor dönemi 7’den 70’e her bireyin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi sayesinde, minimum hasarla atlatacağız. Türkiye’nin Turkcell’i olarak bundan sonra da elimizdeki tüm teknolojik imkanları, hayata değer katmak adına kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.