Öğrencilerden 3D siperlik

Turkcell’in sınıflara ekleyeceği yeni 3 boyutlu yazıcılarla birlikte Zeka Gücü öğrencilerinin ayda 5 bin adet yüz siperliği basması planlanıyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımıza yaptığımız yatırımların, bu şekilde geri dönmesine şahitlik etmekten gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki bu zor dönemi 7’den 70’e her bireyin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi sayesinde, minimum hasarla atlatacağız. Türkiye’nin Turkcell’i olarak bundan sonra da elimizdeki tüm teknolojik imkanları, hayata değer katmak adına kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.











