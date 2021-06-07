Öğrencilere burs ve krediler yatmaya başladı

Burs ve kredi ödemeleri 10 Haziran’a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara geçecek. Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar dün ödemelerini aldı.

1.950 LİRAYI BULUYOR

Kimlik numaralarının sonu 2 olanlar bugün, 4 olanlar 8 Haziran, 6 olanlar 9 Haziran, 8 olanlar ise 10 Haziran’da ödeme alabilecek. Toplamda 1 milyon 609 bin 253 üniversite öğrencisi bu imkandan yararlanıyor. Lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira, doktora öğrencilerine ise 1.950 lira burs ve kredi ödemesi yapılıyor.

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