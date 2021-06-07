Ekonomi Öğrencilere burs ve krediler yatmaya başladı

Öğrencilere burs ve krediler yatmaya başladı

Ekonomi

Öğrencilere burs ve krediler yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin dünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

07 Haziran 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Burs ve kredi ödemeleri 10 Haziran’a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara geçecek. Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar dün ödemelerini aldı.

1.950 LİRAYI BULUYOR

Kimlik numaralarının sonu 2 olanlar bugün, 4 olanlar 8 Haziran, 6 olanlar 9 Haziran, 8 olanlar ise 10 Haziran’da ödeme alabilecek. Toplamda 1 milyon 609 bin 253 üniversite öğrencisi bu imkandan yararlanıyor. Lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira, doktora öğrencilerine ise 1.950 lira burs ve kredi ödemesi yapılıyor.

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