Öğrencilerin yurt telaşı

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerin üniversiteyi kazanıp kazanamama heyecanı bitti, şimdi de bulundukları şehirden başka bir şehirde okuyacaklar için barınma telaşı başladı. Öğrencilerin bir kısmı ev ve ev arkadaşı arayışına girerken, bir kısmı da yurtları araştırmaya koyuldu. Yurtta kalacak öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun seçeneklerinin yanı sıra birçok özel yurt da bulunuyor.

168 TL’DEN BAŞLIYOR

Kredi Yurtlar Kurumu’na başvuru yapmak isteyen öğrencilerin şu an beklemesi gerekiyor. Yurt başvuruları yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra yurtkur.gsb. gov.tr sitesi üzerinden duyuruluyor. Ancak şu an için bir duyuru yapılmadı. Duyuru yapıldıktan sonra başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Devlette yurt ücreti aylık 168 lira. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasında değişirken KKTC’de 300 lira.

ÖZELLERDE ARTIŞ VAR

Son dönemde özel üniversitelerin sayısındaki artışa paralel öğrenci sayısının artmasıyla birlikte özel yurtların sayısı da artıyor. Öğrenci yurtlarının bir gayrimenkul yatırım aracı olarak görülmesiyle de büyük inşaat firmalarının yurt yatırımları hız kazanıyor. Örneğin Nef’in Novu, Bilgili Holding’in Republica, Erkanlı’nın Univa gibi zincirleşmiş öğrenci yurtları bulunuyor. Buradan yurt alan yatırımcılar, yurt işletmeye açıldığında gelir elde etmeye başlıyor.

İSTANBUL’DA 8.500 TL

Yurtlarfiyatlar.com verilerine göre, 2019-20 eğitim-öğretim döneminde Türkiye genelindeki özel yurtlar arasında yıllık ücreti en ucuz olan şehirler 4 bin lira ile Tokat ve Konya. İstanbul’da yıllık ücret 8 bin 500 liradan başlıyor, yıllık ücreti 42 bin lira olan yurt da var. Ankara’da 4 bin 500, İzmir’de 6 bin 200 liradan kapılar açılıyor.

YURT SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

▼ İyi bir inceleme sonucu karar verin.

▼ Yurt markasının güvenilirliğini araştırın.

▼ Tesisin güvenliğine bakın.

▼ Temizlik, ulaşım ve konfor kriterlerine göz gezdirin.

▼ Sosyal yaşam ve olanaklar ile yurttaki etkinlikleri inceleyin.

KAYITLAR BAŞLADI

Nef’in öğrenci evi markası Novu, İstanbul başta olmak üzere, çeşitli şehirlerde 750 milyon lira yatırımla 10 proje ve 15 bin yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. İlk Novu projesi 2016’da 900 yatak kapasitesiyle Merter’de hizmete açılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Novu, yüzde 99 doluluk oranıyla 32 farklı üniversiteden öğrenci aldı. Novu, geçen yıl konaklayan öğrencilerin yanı sıra yeni sakinlerinin kayıtlarını da almaya başladı.

RUHSATSIZLARA DİKKAT!

Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı Hüseyin Yıldızhan, devlet yurtları dışındaki yerlerde barınacak öğrencilere ruhsatsız yurt uyarısı yaptı. Yıldızhan, yurtların Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ne uygun olması gerektiğini belirterek, öğrencilere MEB’den ruhsat ve izin almamış bir yeri asla tercih etmemelerini söyledi. Yıldızhan, öğrencinin kararını verdikten sonra kurumla karşılıklı taahhütname imzalaması gerektiğini de belirtti.

YABANCI ÖĞRENCİLER DE VAR

Republika Aparts CEO’su Doğan Kaşıkçı, son birkaç yıldır yabancı öğrencilerin Türkiye’ye ilgi gösterdiğini belirterek, “Republika olarak İstanbul’da 4 ayrı tesis ile öğrencilere hizmet veriyoruz. Ortalama olarak kapasitemizin yüzde 30’unu yabancı öğrenciler oluşturuyor. Genellikle Türki Cumhuriyetler, Almanya ve İran’dan yoğun bir öğrenci grubu Türkiye’deki okulları ve yurtları tercih ediyor” dedi. Fiyatlar hakkında da bilgi veren Kaşıkçı, hem oda hem de tesis imkanlarına göre fiyatların aylık 990 lira ile 4 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Meltem KARA SÖYLEYENOĞLU