Dünya Sağlık Örgütü bu yılın temasını 'İntihar' olarak belirledi

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. Bu kapsamında Dünya Sağlık Örgütü farkındalık yaratılması amacıyla her yıl bir tema belirliyor. 2019 yılının teması “İntihar”. Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, intiharın sebeplerini anlattı.

İntiharda depresyon ve madde kullanımı ilk sırada

Ruhsal rahatsızlıklar içinde intihara en çok neden olan durumların depresyon ve madde kullanımı olduğunu belirten Beyazyürek, bunların altında yatan dinamiklerin araştırılması gerektiğini söyledi. Globalleşen dünyada Türkiye'deki sorunları diğer ülkelerdeki sorunlardan soyutlamanın mümkün olmadığı ifade eden Beyazyürek, “Bizde deprem oluyorsa bütün dünyada oluyor. Ya da ekonomik bir kriz yaşanıyorsa yine bu bütün dünyanın sorunu. Asıl sorun olarak son 50 yılda maddeleşen bir dünyadan bahsedebiliriz. Sürekli tüketen bir toplum olduk. İnsanın ruhsal yapısı ihmal edilerek, insana satılabilecek her şey satılarak insan bu şekilde mutlu edilmeye yöneltiliyor. ‘Buzdolabının çift kapılısı’, ‘Arabanın farklı modeli’ derken sanki maddedeki değişiklikler insanı mutlu edecekmiş mesajı veriliyor. Dağda akan su, pet şişelere doldurularak satılıyor. 30 - 40 sene önce buna gülüp geçerdim ama artık öyle değil” dedi.

Doyumsuzluk ruhsal dünyamızı etkiliyor

Manevi değerlerin bile dejenere edildiğini anlatan Beyazyürek, “İnsan kendini temsil eden maddeden çok daha başka bir şey. Bir ruhsal yapımız var ve bunun tatmin olması lazım. Dolayısıyla bu tüketim çılgınlığında insan bocalamaya başladı. Deprem ve ekonomik krizler ile işin içinden çıkılamaz oldu. Ve maalesef yöneticiler insanlara çaresizliği öğrettiler. Biz öğrenilmiş çaresizlik içindeyiz şu anda. ‘Nasıl davranayım da ben kendimi daha mutlu hissedeyim?’in içinden çıkamaz olduk. Bankalara borçlandık. Basit geçimsizlikler, kadına, hayvana ve çocuğa şiddet, taciz arttı. Bütün bunların altında bir doyumsuzluk, ruhsal dünyamızın bir türlü toparlanamaması yatıyor. Bunların sonunda da intiharlar görülüyor.”

“Yaşam Koçları”nın sorumluluğu yok

“Ruhsal bir sorunu olan kişiler psikiyatrist ve psikolog gibi sorumluluğu olan insanlara müracaat etmeli” diyen Beyazyürek, “Ben ev yaptıracaksam mimara giderim, bakkala değil. Eğer kişinin yaptığı işten bir sorumluluğu, yetkinliği ve belgesi yoksa ona müracaat etmeyin ve güvenmeyin. Bana gelen birinin beni şikayet edebileceği birçok yer var. Ancak kendine ‘Yaşam koçu’ diyen herhangi birine gittiği zaman bunun hiçbir sorumluluğu yok” uyarısında ve önerisinde bulundu.