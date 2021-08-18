Oğulcan Çağlayan sorunu çözüldü! 3 futbolcu ve bir miktar para...

Galatasaray, yılan hikayesine dönen Oğulcan Çağlayan konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Atalay Babacan ve Yunus Akgün 1 yıllığına kiralık, Ali Yavuz Kol ise bonservisiyle Karadeniz ekibine gidecek. Galatasaray, Rizespor'a bir miktar da para verecek.

EMRE TAŞDEMİR GİRESUNSPOR'A

Rizespor'un ilk olarak istediği Emre Taşdemir, Rize'ye gitmek istememişti. Giresunspor, Emre Taşdemir için girişimde bulundu ve oyuncuyla ve Galatasaray ile anlaşma sağladı. Emre Taşdemir, bu sezon kiralık olarak Giresunspor'da forma giyecek.

NE OLMUŞTU?

Oğulcan Çağlayan, 2019/20 sezonunun bitimine 6 hafta kala kendisine bilgi verilmeden sözleşmesini uzatan Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetmiş ve yaz transfer döneminde de Galatasaray'a imza atmıştı. Rizespor'un şikayeti üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu(UÇK) Oğulcan Çağlayan aleyhinde karar almıştı. UÇK, genç futbolcuya 6 maçtan men cezasının yanı sıra, eski kulübü Çaykur Rizespor’a 1 milyon 200 bin Euro artı 500 bin TL para ödemesine hükmetmişti.

TAHKİM KURULU CEZAYI 3 MAÇA İNDİRDİ, PARA CEZASI İSE DEĞİŞMEDİ

Galatasaray ve Oğulcan'ın itirazları sonucunda TFF Tahkim Kurulu, Oğulcan'a verilen 6 maçlık cezası 3 maça indirmiş ancak para cezasına yapılan itirazı reddetmişti.

OĞULCAN'A BU SEZON LİSANS ÇIKARILAMADI

Galatasaray, yeni sezon için oyuncularına lisans müracaatı yaptı ancak Oğulcan Çağlayan'a para cezası ödenmediği ve anlaşmazlığın çözülmediği gerekçesiyle TFF'den lisans izni çıkmadı. Genç futbolcu bu sebeple takımın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki maçlarında forma giyemedi.

RİZESPOR'UN YENİ BAŞKANI TAHİR KIRAN İLE ANLAŞMA ZEMİNİ BULUNDU

Rizespor'da bu yaz göreve gelen Tahir Kıran ve yönetimi, Galatasaray'ın girişimleri sonucunda Oğulcan'ın cezası karşılığında takas görüşmeleri yaptı. Rizespor ilk olarak Emre Taşdemir'i istemişti ancak oyuncu Rize'ye gitmek istemeyince görüşmeler bir süreliğine tıkanmıştı.

Son günlerde yeniden masaya oturak kulüpler, Ali Yavuz Kol'un bonservisi, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın ise 1 yıllığına kiralık gitmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Galatasaray ayrıca Rizespor'a bir miktar da para ödeyecek. Transferlerin resmileşmesinden sonra Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılacak.

Ali Naci Küçük / Spor Arena