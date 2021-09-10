Okan Buruk kimdir, kaç yaşında? Okan Buruk hangi takımlarda oynadı, hangi takımları çalıştırdı? soruları, TFF’nin A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş’le yollarını ayırmasının ardından yerine Okan Buruk’un geçeceği haberleri nedeniyle araştırılmaya başladı. Okan Buruk, Futbol kariyerinin büyük bölümünü Galatasaray’da geçirmiş, futbolu bıraktıktan sonra da teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı…

OKAN BURUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

19 Ekim 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Okan Buruk futbol kariyerine ilk olarak Büyükçekmece’de yerel bir kulüp olan Karadeniz İdman Ocağı'nda oynadı. Ailesinin de futbola ilgisi nedeniyle bu sporla iç içe büyüyen Buruk,11 yaşındayken Galatasaray’ın alt yapısına girdi.

OKAN BURUK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım’ın kaptanı olan Okan Buruk, Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılmasının ardından bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı.

2001’de Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğu kazanmasına üç ay kala Emre Belözoğlu ile birlikte İtalya takımı Inter’e transfer oldu. Galatasaray’ın şampiyonluğun kaybetmesindeki en büyük nedenlerden biri Okan Buruk’un takımdan gidişi olarak gösterildi.

Okan Buruk, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi. 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka Milli Futbol Takımı'na attığı golle dikkatleri üzerine çekmiştir.

3 sezon oynadığı Inter’de fazla forma şansı bulamayan Okan Buruk 2004-05 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu.

2006 yılında sarı kırmızılı taraftarın uzun süre muhalefet etmesine rağmen en sonunda ultrAslan taraftar grubunun da onayı alınarak 11 Temmuz 2006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri döndü.

Okan Buruk 7 Haziran 2008 tarihinde Galatasaray kulübünden ayrıldı ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı ile 2 yıllık mukavele imzaladı.

2009-10 sezonunun sonunda futbolu bırakma kararı veren Okan Buruk, kararın ardından Türkiye formasıyla 19 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta 9. dakikada Emre Aşık'la beraber oyundan çıkarak jübilesini yaptı.

3 Temmuz 2007 tarihinde eski Türkiye Güzeli ve model Nihan Akkuş'la evlendi.

OKAN BURUK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Okan Buruk futbolu bırakmasının ardından 2011-2013 yılları arasında Türkiye A Milli yardımcı antrenörü olarak görev aldı.

Sonrasında ise, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediye, Çaykur Rizespor takımlarında teknik direktörlük görevlerini üstlendi.

Okan Buruk son olarak Haziran 2019- Ocak 2021 tarihleri arasında, Medipol Başakşehir’in teknik direktörlüğünde bulundu.