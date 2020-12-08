Survivor 2021 kadrosun şekillenmeye başladı. Oyuncu Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek üçüncü kişinin Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt’un henüz kararını vermediği öğrenildi.







