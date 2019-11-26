Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi

Trabzonspor'un 2018 yılında 6 milyon euro'ya Celta Vigo'ya sattığı Okay Yokuşlu, takımından ayrılmak istiyor.

Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan ve Milli Takım'daki yerini de kaybeden 25 yaşındaki oyuncu, devre arasında oynayabileceği bir kulübe kiralık ya da bonservisiyle gitmeyi planlıyor.

Resmi Instagram hesabındaki tüm Celta Vigo paylaşımlarını silen Okay Yokuşlu, geçen sezon 30 La Liga, 2 de Kral Kupası olmak üzere 32 maça çıkmıştı. Bu maçlarda 2 gol atan ve genelde takımın orta saha direncini yüksek tutan Okay, takımın değişmezlerinden olsa da bu sezon yapılan transferlerle yerini kaybetti.





Türkiye'ye dönecek iddiaları

Okay Yokuşlu'yu şimdiden birçok Türk takımının talip olduğu biliniyor. Yabancı kuralının muhtemel değişikliği ve kaliteli yerli oyuncu sıkıntısı nedeniyle bazı büyük takımların da Okay'a talip olduğu konuşuluyor.

Okay devre arası transfer döneminde kariyerini Avrupa'da mı yoksa Türkiye'de mi sürdüreceğine karar verecek.



