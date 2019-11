Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi

Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi Temmuz 2018'de Trabzonspor'dan La Liga ekibi Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, bu sezon çok az forma şansı bulabiliyor. Önceki sezon takımın değişmezlerinden olan Okay, bu sene ise sadece 4 maçta süre alabildi. Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırması ise takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.