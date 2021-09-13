Çocukluk Okul öncesi eğitim neden önemli?

Okul öncesi eğitim neden önemli?

Çocukluk

Okul öncesi eğitim neden önemli?

Okul öncesi eğitimin önemini artık daha yaygın bir şekilde duymakta ve bilmekteyiz. Peki, okul öncesi eğitim neden bu kadar önemli?Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi, Okul Öncesi Eğitim Uzmanı Dila Toker konu hakkında bilgiler verdi.

13 Eylül 2021, Pazartesi 12:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 3-6 yaş erken çocukluk döneminde okul öncesi eğitim ile birlikte çocukların hayatın temel öğrenimlerini ve adımlarını kazanmalarını sağlarız. Okul öncesi eğitim, aslında çocuklarımızın tüm eğitimlerinin başlangıcı olmakla beraber onların paylaşmayı, nazik olmayı, yardımsever olmayı, sabırlı olmayı, duyarlı olmayı, saygılı olmayı öğrenmesine fırsat veren, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyen ve sorgulayıcı, özgün, bilinçli bireyler ve yetişkinler olmalarını sağlar. Unutmayın ki her şey çocuklukta başlar…

 


Yazarlarımızdan
Bircan Tavas
Atipik Otizm / Hafif Otizm nedir? Belirtileri nelerdir?
Bircan Tavas
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Kafa Dağıtan Etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Büşra Eracun Akkaya
Filenin Sultanları bu sefer başaramadı
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Ezgi Konucu
Çocuğunuza güvenin
Ezgi Konucu
Pedagog Levent Kahraman
Sessiz tiyatro
Pedagog Levent Kahraman
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuklarda okul fobisi nedenleri ve çözüm önerileri