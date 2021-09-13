Okul öncesi eğitim neden önemli?

3-6 yaş erken çocukluk döneminde okul öncesi eğitim ile birlikte çocukların hayatın temel öğrenimlerini ve adımlarını kazanmalarını sağlarız. Okul öncesi eğitim, aslında çocuklarımızın tüm eğitimlerinin başlangıcı olmakla beraber onların paylaşmayı, nazik olmayı, yardımsever olmayı, sabırlı olmayı, duyarlı olmayı, saygılı olmayı öğrenmesine fırsat veren, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyen ve sorgulayıcı, özgün, bilinçli bireyler ve yetişkinler olmalarını sağlar. Unutmayın ki her şey çocuklukta başlar…



