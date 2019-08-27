Okul üniformasına ucuz alternatif

İlkokula başlayacak bir öğrencinin kıyafet maliyeti 300 ile 700 lira arasında değişiyor. Özel okulda okuyan öğrenciler için bu rakam 1.000 lirayı buluyor. Döviz kurundaki artış da maliyeti artırınca, veliler tasarruflu çözüm yolları aramaya başladı.

İKİ KATI FARK VAR

Ailelerin çoğu üniformaların benzerlerini satın alabilecekleri markalara yöneliyor. Böylece okulun belirlediği yerler dışında bir giyim markasından alınan kıyafetlerle alışverişi daha ucuza getirmek mümkün. Örneğin her okulun farklı renklerde tercih ettiği düz pileli eteği 30 TL’ye, uzun ve kısa kollu yakalı tişörtleri 50 TL’ye, gri kumaş pantolon ve beyaz gömlekleri 40 TL’ye bulmak mümkün. Eğer okuldan almak isterseniz bu fiyatlar iki katına çıkabiliyor.

PAZAR SEÇENEĞİ

Özel okullarda ise fiyatlar 1.500 liraya çıkıyor. Okulların bazıları üniformaların kendilerinden alınmasını zorunlu tutuyor. Bu durumda, ürünleri tek tek almak yerine set halinde almak daha avantajlı. Böylece indirimli fiyatlardan yararlanıyorsunuz. Aksi takdirde tişörte 110 lira, pantolona 180 lira ve eşofman takımına 250 lira vermek zorunda kalıyorsunuz. Eğer kıyafetleri başka yerden almanıza izin veriliyorsa İstanbul'da Eminönü ya da semt pazarlarından uygun fiyata alışveriş yapmak mümkün.

ARMAYI DİKTİRİN

Özel okulların çoğu üniformada bir arma yani okulun amblemi olan bir sembol kullanıyor. Bu gibi durumlarda kıyafeti okuldan almanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Oysa üniformayı daha uygun bir maliyetle alıp, okulun armasını satın aldığınız kıyafete sonradan dikebilirsiniz. Hatta armayı ördüren ya da tığla işleyen veliler bile var.

İNTERNET İNDİRİMİ

İnternet kullanıyorsanız bazı internet sitelerinin özel dönemlerde uyguladığı kampanyaları oluyor. Bu kampanyaları takip ederek, üniforma dışındaki, sweatshirt, eşofman ve ayakkabı gibi ihtiyaçları indirimli alabilirsiniz. Ayrıca yine parça kumaş satan semt pazarlarından aldığınız kumaşlarla çocuğunuza kıyafet dikmeniz de mümkün. Bunun için belediyelerin dikim kurslarından faydalanabilirsiniz.

‘FORMAYI YENİLEDİK’

Velilerin en çok şikayet ettiği konu ise üniformaların her yıl değişmesi. Bazı okulların “Sizlerden gelen talep doğrultusunda formayı yeniledik” dediğini belirten birçok veli, “Bizlerin böyle bir talebi yok. Çünkü böyle olunca eski formalar rafa kalkıyor. Her yıl yeni üniforma almak zorunda kalıyoruz. Almayınca çocuklarımız kendini dışlanmış hissediyor” diye şikayet ediyor. POSTA- HÜLYA ÇAYLAK