Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okula gitme zorunluluğu hakkında akıllardaki soru işaretlerine son noktayı koydu. Okullarda alınacak önlemler hakkında bilgi veren Bakan Özer, aynı zamanda kimlerin okula gideceği kimlerin gitmeyeceğini de açıkladı.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi.

Okullarla ilgili en çok merak edilen konu ise şu günlerde “Okula gitmek zorunlu mu?” sorusu olurken, Bakan Özer, yüz yüze eğitime katılımın zorunlu olduğunu açıkladı.

Diğer yandan yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerin okula gitme zorunluluğu bulunmuyor ve bu öğrenciler, okula gitmeden dijital platformlar ve EBA-TV üzerinden derslerini takip edebilecekler.

MAZARET GRUBUNA KİMLER GİRİYOR?

Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler mazeret grubuna giriyor. Bu öğrenciler mazeretli sayılırken, rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan “evde eğitim” kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek.

OKULUN İLK GÜNÜ KIYAFET SERBEST Mİ?

Okullarda kıyafet zorunluluğu olup olmayacağı MEB tarafından okulların kendi yönetimlerine bırakılmış bir konudur. Okul yönetimi istediği durumlarda serbest kıyafete izin verebilecek ya da okul forması giyme zorunluluğu getirebilecek.