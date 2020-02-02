Okuma keyfiniz hiç bitmesin

Kitap okumak insanın kendi kendine yapabileceği en keyifli ve geliştirici aktivitelerden biri. Hazır mevsim kışken evde koltuğa yayılıp biriken kitapları bitirmenin tam zamanı…Tchibo’nun Okuma Yastığı tam da bu keyfi yaşamak isteyenlere benzersiz bir rahatlık vaat ediyor.

Koltuğun kenarına yerleştirilen rulo kısmı ile başınızı ve boynunuzu destekleyerek uzun süre sabit kalmanın getirdiği tutulmaları önleyen Okuma Yastığı, kitap okuma keyfini daha konforlu ve keyifli kılıyor. Okuma Yastığı, çıkarılabilir ve yıkanabilir kılıfıyla da uzun süreli ve pratik bir kullanım sağlıyor.



