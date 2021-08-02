Yasemin Adar, Türkiye’de kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. 2016-2017-2018 ve 2019 yıllarında ise üst üste dört defa Avrupa Şampiyonu olan Yasemin Adar, kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcumuz oldu. İşte, Yasemin Adar’ın biyografisi ve hakkında merak edilenler…

YASEMİN ADAR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

6 Aralık 1991 tarihinde Balıkesir'de doğan Yasemin Adar’ın annesi Ayşegül Adar, babası ise Naim Adar’dır.

Yasemin Adar, Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrenci iken hentbol ile spora başladı, lise son sınıf öğrencisi iken atletizm takımına girdi. Gülle atma Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü olan kadın sporcu 2011 yılında Balıkesir Gençlik Spor Kulubü'nde profesyonel olarak güreşe başladı.

Temel güreş eğitimini antrenörler Kemal Kurt ve Aslan Seyhanlı'dan alan Yasemin Adar, lisans eğitimini, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamladı, mezuniyetinin ardından Niğde’nin Kiledere kasabasında Şehit Bülent Tunçbilek Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladı.

Yüksek lisans öğrenimine Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda başlayan Yasemin Adar, güreş kariyerini Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nde devam etti.

Mersin düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda 72 kg kategorisinde altın madalya kazanarak ilk uluslararası başarısını elde eden sporcu, Letonya'nın Riga kentinde düzenlenen 2016 Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Bu müsabakada finalde rakibi Rus sporcu Alena Starodubtseva'yı 7-0 yenerek Avrupa Şampiyonası kadınlarda altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

Yasemin Adar, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları güreş branşında, kadınlar serbest stilde Türkiye'yi temsil etti; ikinci turda elendi. Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanarak ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Bu karşılaşmada 4-2 gerideyken 2 puan kazandı; rakibi Belaruslu sporcunun antrenörünün itirazının reddedilmesiyle 1 puan daha aldı ve maçı 5-4 galip tamamladı. Böylece, Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonu olan ilk güreşçisi oldu. Dünya Güreş Birliği Başkanı'ndan izin alarak bu maçtan sonra elinde çiçek ve yüzükle mindere çıkıp evlilik teklifi yapan güreş takımı antrenörü Erdem Yiğit ile nişanlandı. Bu evlilik teklifi, sosyal medyada çok yer buldu.

2017 yılında Dünya Şampiyonu, 2016-2017-2018 ve 2019 yıllarında ise üst üste dört defa Avrupa Şampiyonu olan Yasemin Adar,2020 Tokyo Olimpiyatları 76 kiloda Kırgızistan'dan Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalya kazandı.