Futbol Omar Elabdellaoui topla çalışmalara başladı

Omar Elabdellaoui topla çalışmalara başladı

Futbol

Omar Elabdellaoui topla çalışmalara başladı

Yılbaşında geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle sezonu kapatan Omar çalışmalara yeniden başladı. ABD'de kök hücre tedavisi için bulunan Norveçli oyuncu, topla çalıştığı anları paylaştı.

04 Mart 2021, Perşembe 17:21 Son Güncelleme:
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Omar paylaşımının altına şu cümleleri yazdı:

Çok daha iyi hissediyorum ve her şey iyi yönde ilerliyor. Tekrar antrenman yapabildiğim ve topla çalışabildiğim çok mutluyum. Benim için hala uzun bir yol olduğu söyleniyor. Daha güçlü ve daha iyi geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.
https://www.instagram.com/p/CL_-tLPD8ZF/


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