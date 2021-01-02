Yılbaşı eğlencesi sırasında elinde havai fişek patlayan ve yaralanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin doktoru Vedat Kaya ve Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray doktoru Prof. Dr. Yener İnce ve Prof. Dr. Vedat Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Yener İnce: Omar yılbaşı gecesi tatsız bir kaza geçirdi. Kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun diliyoruz. Omar'ın tedavi olduğu iki hastaneye de teşekkür ediyoruz. Burada Türkiye'nin en iyilerinden olduğuna inandığımız Vedat hocamız hastayı karşılayan doktorlardan. Onlar yılbaşı gecesi Omar'ı karşıladılar. Hocamızla girdik yeni yıla. Onlara teşekkür ediyoruz. Olayın olduğu andan beri geceli gündüzlü burada kendisi.

Bugün bir işlem yaptık Omar'a. Planlanan bir işlem. Ben oyuncunun ne zaman döneceğiyle ilgili sorular oluyor. Bizim önceliğimiz oyuncunun sağlığı. İyileşmesini sağlamak. Ne zaman oynayacağını düşünmüyoruz bile. Bir de çirkin iddialar konuşuluyor ortalıkta. Bunlara itibar edilmemesini diliyoruz. Hastanede çok deneyimli bir ekibimiz var.

Prof. Dr. Vedat Kaya ise şöyle konuştu;

İlk önce, durumu değerlendirdikten sonra medikal tedaviye başladık. Yılbaşı gecesi 4'te bitti müdahalemiz. Bugün, daha önce yapmayı düşündüğümüz bir müdahalede bulunduk. Bundan sonra rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir.

Görme olarak sağ gözde büyük bir toparlama var. Sağ gözde büyük bir ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek için bir işlem yaptık. Şu ana kadar her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Görme muhakkak etkilenir bu durumdan. Sağ göz, sol göze göre biraz daha kötü durumda.

Son olarak söz alan Abdurrahim Albayrak ise ''Hepimiz yeni yıla Omar ile birlikte hastanede girdik. Herkese teşekkür ediyorum. Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı. Onu da doktorla görüştürdüm. Sağlık Bakanım konuyla yakından ilgileniyor. Bakanlık gerekli işlemleri başlatmıştır. Onun için doktorlarla geniş bir konuşma yaptılar'' dedi.







