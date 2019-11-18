AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sanki biz bu ’EYT’ (Emeklilikte Yaşa Tıkalanlar) denilen kardeşlerimizin söylediklerine duyarsız davranıyoruz, sanki biz onlarla karşı karşıyayız gibisinden bir yaklaşım sergileniyor. Böyle bir şey söz konusu değil.

Ama netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın, ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır. Ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir. Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir. Netice itibarıyla bu noktada da Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir" dedi.

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