Türk Hava Yolları ve Pegasus, koronavirüsün yeni varyantı nedeniyle Fas'a uçuşları 14 gün boyunca askıya aldığını açıkladı.

THY: UÇUŞLAR KARŞILIKLI OLARAK DURDURULDU

THY'den yapılan çıklamada, "Fas'taki uçuş noktalarımız Marakeş ve Kazablanka'ya gerçekleştirdiğimiz uçuşlar alınan karar uyarınca karşılıklı olarak durdurulmuştur. Misafirlerimiz bilet değişiklik, iptal ve iade işlemlerini web sitemiz veya çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilir, detaylı bilgiye erişebilirler." denildi.

PEGASUS DA AÇIKLADI

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan havayolu şirketi, "Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda; 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir" denildi.