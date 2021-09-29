On binlerce dolar kazandı, harcayamadan öldü

Polis, 57 yaşındaki Gregory Jarvis'in boğularak öldüğünü bildirdi. ABD'de denizde boğulan bir kişinin üzerindeki cüzdandan on binlerce dolarlık şans oyunu bileti çıktı. Michigan eyaletindeki Huron County'de yaşayan Gregory Jarvis, 13 Eylül'de Blue Water Inn adlı barda Club Keno isimli şans oyunundan 45 bin dolar (yaklaşık 400 bin TL) kazanmıştı.

Ancak şanssız adam, kazandığı parayı alamadan hayatını kaybetti. 27 Eylül'de Jarvis'in cansız bedeni, teknesiyle birlikte Saginaw Körfezi'ndeki bir sahilde kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Independent Türkçe'nin bildirdiğine göre polis, Caseville bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki adamın üzerindeki cüzdanda şans oyunu biletini görünce Jarvis'in bir saldırı sonucu öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Fakat otopsi sonucunda adamın boğularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jarvis, başına gelen talihsiz olaydan önce parayı almaya çalışmış fakat sosyal güvenlik kartı olmadığı için bunu yapamamıştı. Daha sonra Jarvis, yeni bir sosyal güvenlik kartı başvurusu yapmış olmasına rağmen kart kendisine ulaşana kadar hayatını kaybetti. Blue Water Inn'ın sahibi Dawn Talaski, Jarvis için "Her gün buraya gelirdi, çok iyi biriydi" dedi.

Talaski, Jarvis'in en son 19 Eylül'de yeniden bara geldiğini ve herkese içki ısmarladığını fakat kendisini o günden sonra bir daha görmediğini belirtti.

Caseville Polisi'nden Kyle Romzek, Jarvis'in teknesini karaya bağlamaya çalışırken kayıp kafasını çarptığını, aldığı darbeyle de suya düşüp bilincini kaybettiğini düşündüklerini söyledi.



