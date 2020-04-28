Önce sabunla temizle, sonra maske ile arın

Kömür yani aktif karbon cilt yüzeyindeki tabakalaşmış kiri kolaylıkla temizler ve gözeneklerde derinlemesine bir temizlik sağlar. Avon Clear Skin Pore & Shine Kömür maskesi, gözeneklerin içini derinlemesine temizlerken, sıkı bir görünüm kazanmasını da sağlamaktadır. Kirleri mıknatıs gibi çeken Avon Clear Skin kömür içeren maske, içerisine eklenen kömür özleri ve salisilik asitle şimdi çok daha güçlü!

1. ADIM

Günde 2 kez kömürlü sabunla yıka ciltteki yağ ve kiri temizler.

2. ADIM

Haftada 2-3 kez yüzüne uygula ve yıka gözenekleri tıkayan yağ ve kiri mıknatıs gibi çeker.