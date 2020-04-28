Önce sabunla temizle, sonra maske ile arın
Kendine iyi bakmanın daha da önem kazandığı bu günlerde, özellikle cilt ürünleri de bir hayli ön planda… Cildinizi derinlemesine temizlemek, gözenekleri tıkayan yağ ve kirden arınmak için, Avon Clear Skin Pore & Shine kömür maskesi ve sabunu tam size göre…
28 Nisan 2020, Salı 12:59 Son Güncelleme:
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Kömür yani aktif karbon cilt yüzeyindeki tabakalaşmış kiri kolaylıkla temizler ve gözeneklerde derinlemesine bir temizlik sağlar. Avon Clear Skin Pore & Shine Kömür maskesi, gözeneklerin içini derinlemesine temizlerken, sıkı bir görünüm kazanmasını da sağlamaktadır. Kirleri mıknatıs gibi çeken Avon Clear Skin kömür içeren maske, içerisine eklenen kömür özleri ve salisilik asitle şimdi çok daha güçlü!
1. ADIM
Günde 2 kez kömürlü sabunla yıka ciltteki yağ ve kiri temizler.
2. ADIM
Haftada 2-3 kez yüzüne uygula ve yıka gözenekleri tıkayan yağ ve kiri mıknatıs gibi çeker.