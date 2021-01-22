Futbol Onyekuru Galatasaray için geliyor

Onyekuru Galatasaray için geliyor

Futbol

Onyekuru Galatasaray için geliyor

Onyekuru sonunda geliyor. Galatasaray, satın alma opsiyonu şartı ile Monaco ile anlaştı. Nijeryalı oyuncu gece 04.00´te İstanbul´da olacak.

22 Ocak 2021, Cuma 22:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kulüpten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

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"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

DHA

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