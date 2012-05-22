Stationwagon gövde yapısına sahip araçlar ülkemizde pek ilgi görmese de, yeni modellerin çekici tasarımları ve fonksiyonellikleri bu ön yargıyı yavaş yavaş kırıyor. Türkiye’nin en çok satan hatchback otomobillerinden biri olan Opel Astra’nın, daha büyük ailelere hitap eden versiyonu Sport Tourer’ın dünya lansmanı Türkiye’de yapıldı. Türk halkının Astra sevgisinden yararlanarak kendisini sattırmaya çalışacak model, Renault Megane ST, Kia Ceed SW ve Ford Focus SW modelleriyle rekabet ediyor. Opel Astra 1.3 litre 95 hp dizel, 1.4 litre 140 hp benzinli ve 1.6 litre 180 hp benzinli motor seçenekleri ile satılıyor.

Tasarım

Stationwagon araçların eski hantal tasarımları artık geride kaldı. Kendi segmentinin en dinamik yüzlerinden biri olan Astra, bu karakterini ST versiyonunda da gösteriyor. Arkaya doğru uzanan LED destekli farlar ve kromajlı ön panjur Astra’nın yüzünü oluşturuyor. Arka kısımda ise iki parçalı tasarlanmış stop grubunun ortasındaki büyük Opel logosu dikkatleri çekiyor. Hatchback kardeşinin arka koltukta yolculuk edenlerin baş hizasından itibaren alçalan tavan yapısı bu versiyonda hiç yok ve bu sayede arka kısımda daha fazla baş mesafesi sunuluyor. Tavanda bulunan spoiler sayesinde Astra ST sportif kimliğini bu versiyonda da gösteriyor. Aracın bagaj kapağının sağ alt köşesinde bulunan EcoFlex yazısı motor kaputunun altında çevreci bir motorun görev yaptığını belirtiyor.

İç mekan

Dış tasarımındaki sportifliği iç mekana da başarıyla yansıtan Astra, özenle hazırlanmış iç mekanıyla beğenimizi kazandı. Malzeme kalitesinin gayet iyi olduğu aracın birkaç yerinde sert plastik malzeme kullanılmış ancak göze batan bir durum yok. Aracı ilk kullananlar için düğme karmaşası yaşanabiliyor. Astra, araca alıştıktan sonra kullanıcısına herhangi bir problem yaşatmıyor. Orta konsolun üzerindeki büyük navigasyon ekranı görsel açıdan gayet hoş fakat sadece ana yolları göstermesi eksi puan almasına neden oluyor. İç mekanında bir çok saklama gözü olan Astra bir önceki nesildeki zafiyeti gidermiş. Test aracımızdaki yarı deri koltukların hem yan destekleri hem de konforları gayet iyiydi. Ancak arka koltuk diz mesafesinin başarılı olmadığını bir kez daha söylemeliyiz. 370 litre bagaj hacmi sunan Astra’nın iki katlı bagaj yapısı eşyalarınızı daha düzenli bir şekilde yerleştirmenize olanak sağlıyor.

Motor

Test aracımızdaki 1.3 litrelik dizel motor Opel’de Astra, Corsa, Combo, Meriva’dan da tanıdığımız bir ünite. Fiat ortaklığıyla geliştirilmiş motor Fiat’da da 500’den Doblo’ya kadar geniş bir ürün yelpazesinde görev yapıyor. Başarısını kanıtlamış bu motor Astra’nın Türkiye’de satılan tek dizel seçeneği. Önceden 90 hp olan 1.3 litrelik motorun gücü yeni jenerasyonla birlikte 5 hp artarak 95 hp olmuş. 190 Nm’lik torkunu 1750 devirden 3250 devire kadar verebilen motor alt devirlerde cansızlığı ile dikkat çekiyor. Bunun üzerine Astra’nın 1535 kg’lık boş ağırlığı eklenince bol bol vites değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. 100 km/de ortalama 6,3 litre motorine ihtiyaç duyan test aracımız, şehir dışı dikkatli kullanımda 4 litrenin altında yakıt tüketim değerlerine ulaşabiliyor. Tabi bu değerleri elde etmesine yardımcı olan EcoFlex’den bahsetmeliyiz. Bu proje kapsamında düşük yuvarlanma dirençli lastikler, düşük rölanti hızı, aerodinamik iyileştirmeler ve uzun beşinci vites oranı gibi etkenler bir araya getirilerek çevreci otomobiller üretiliyor. Ancak tüketim konusunda söylediğimiz bütün olumlu düşünceler performans konusunda terse dönüyor. Astra ST 1.3 CDTi EcoFlex’in 0-100 km/s hızlanmasını 14,5 saniyede tamamlayabiliyor. 1393 kg’lık başlangıç ağırlığı donanım seviyesine göre 1613 kg’a kadar çıkabiliyor. Bunun üzerine araca 5 kişi binip 500 litrelik bagajı doldurduğunuzda ağırlığınız 2 tonu geçiyor ve motor iyice zorlanmaya başlıyor. Bu şekilde yaptığınız yolculuklarda dik yokuşlarda birinci vitesi bol bol kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Uzun süren hızlanma evresinden sonra ise Astra Sport Tourer’ı ekonomik bir şekilde taşıması motorun en güzel yanı!

Konfor ve yol tutuş

Opel Astra’nın sürüş dinamikleri bu sınıfın çıtasını belirleyebilecek kadar yüksek. Stationwagon versiyonu da aynı şekilde çok iyi yol tutuyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi, Astra sürücüsünün her virajda otomobiline biraz daha aşık olmasına neden oluyor. Viraj limitleri çok zorlandığında arka kısımdan kaymaya başlayan Astra, ESP’nin sert dokunuşlarıyla yolunu bulmakta gecikmiyor. ESP kapatma düğmesi ise Astra ile biraz daha eğlenmenize izin veriyor ancak yine de işi abarttığınızda devreye girerek kontrolü ele alıyor. Astra’nın hassas direksiyonu sınıfının en iyileri arasında sayılabilir.

Otoyol kullanımındaki konfor açısından rakipleri ile benzer bir performans sergileyen Astra, sert süspansiyonlarının bozuk yollarda ememediği darbeler yüzünden konforundan ödün veriyor. İç mekana çok az yansıyan motor sesinin yanı sıra yüksek süratlerde de rüzgar sesi Astra’nın iç mekanına giriyor.

Yorum - Selim ERKEK

Stationwagon karoseri ile hatchback kardeşinin sıkışık yapısından kurtulan Opel Astra, keyifli sürüş özellikleri, çekici tasarımı, ve iyi görünen iç mekanı ile tercih edilebilecek bir otomobil. Aracın 500 litrelik bagajı bir stationwagona göre çok geniş olmasa da 5 kişilik bir aile için yeterli sayılabilir. Aracın en büyük eleştirilecek noktası kalıbına göre küçük kalan motoru. 1.3 litrelik motor yüklü ağırlığı 2 tonun üzerine çıkan aracı hareket ettirirken zorlanıyor. Şehir içinde sürekli eliniz viteste yol alıyorsunuz. Bu kadar fazla vites değişimine ihtiyaç duymak bir süre sonra can sıkıcı olabilir. Bu motorla beraber aracın performans verileri eleştirilebilir ancak yakıt tüketimi bu boyuttaki bir araçtan beklenmeyecek kadar düşük. Şehir içi trafiğinde tüketimin düşürülmesine yardımcı olan Start&Stop sisteminin hakkını da vermek lazım. Sistem hızlı çalışan yapısıyla beğenimizi kazandı. Opel Astra ST düşünenlerin değerlendirmesi gereken diğer mevzu da aracın fiyatı. Rakiplerinin içerisinde Astra’dan çok daha düşük fiyatlı alternatifler mevcut. Hatta MPV’ler içerisinde bile Astra ST’den daha düşük fiyata sahip modeller çok fazla.

En güncel sıfır km OPEL Astra fiyatlarını 0 Km sayfasında bulabilirsiniz...

En son ikinciel OPEL Astra ilanlarını İkinci El sayfasında bulabilirsiniz...