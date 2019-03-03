Karadeniz Sahil Yolu Projesi hazırlanırken, 1994 yılında, Ordu'nun Altınordu ilçesi merkezinde, 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılması istendi. Ordulular, yapılmak istenilen şehir içi geçiş projesine karşı çıkarak, binlerce kişiyle yürüyüşler düzenledi. Bunun üzerine projeden vazgeçilerek, Kumbaşı- Boztepe- Karapınar güzergahında farklı proje hazırlandı.

HEYELAN ÇALIŞMALARI AKSATTI

Proje çalışmalarına 2007'de başlanılan Çevre Yolu'nun ihalesi, 553 milyon liraya yapılarak, 2012 yılının Temmuz ayında temeli atıldı. Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan yolun ilk etabını oluşturan 10,4 kilometrenin 500 metrelik kısmında oluşan heyelan ise çalışmaları aksattı.

Bölgede toplam 75 kilometre uzunluğunda fore kazıklar çakılarak, heyelan için önlem alındı. Yaklaşık 1,9 milyar liraya mal olan Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabı tamamlandı. Yolun açılmasıyla 40 dakikalık şehir içi geçişi de 10 dakikaya indi.

40 DAKİKALIK GEÇİŞ 10 DAKİKA OLACAK

Yolun birinci etabında; 6,5 kilometre olan 3 çift tüp tünel, 44 metre uzunluğunda 1 köprü, 2,5 kilometre olan 5 çift köprü, 2'si köprülü olmak üzere 6 kavşak yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'da düzenlediği mitingin ardından Çevre Yolu'nun ilk etabı hizmete açıldı. Erdoğan'ın miting konuşmasının ardından bölgeye canlı yayın bağlantısı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turan, Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu ve beraberindekiler kurdele kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür ederek, 40 dakikalık şehir içi geçiş trafiğinin 10 dakikaya düştüğünü söyledi.

Nedim KOVAN/ORDU (DHA)