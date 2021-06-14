Başvuruların İŞKUR aracılığıyla yapılacağı Orman Genel Müdürlüğü 2083 personel alımı başvuruları, Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile resmen başladı. Binlerce adayın katılması beklenen başvurular hakkındaki detaylar ise merak edilirken, OGM 2083 Personel alımı başvuru şartları ve diğer ayrıntılar kurum tarafından paylaşıldı…

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HANGİ İLLERDE NE KADAR İŞÇİ ALINACAK?

Adana Orman Bölge Müdürlüğü: 65

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü: 128

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü: 83

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü: 69

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü:64

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü: 75

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü: 127

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü: 82

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü: 59

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü: 57

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü: 18

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü: 73

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü: 26

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü: 91

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü: 42

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü: 74

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü: 156

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü: 59

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü: 149

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü: 78

Konya Orman Bölge Müdürlüğü: 51

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü: 58

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü: 64

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü: 84

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü:81

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü:17

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü: 61

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü: 92

OGM 2083 PERSONEL ALIMI DETAYLARI

14 Haziran 2021 tarihinde başlaya OGM 2083 personel alımı başvuruları 18 Haziran’a kadar İŞKUR üzerinden yapılabilecek. Adaylarda aranacak özel ve genel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

OGM 2083 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

10. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

11. İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

12. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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