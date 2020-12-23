Kültür & Sanat Ortaylı: Orhan Pamuk'un Türkçesi bozuk, öğrencilerime okutmuyorum

Ortaylı: Orhan Pamuk'un Türkçesi bozuk, öğrencilerime okutmuyorum

Kültür & Sanat

Ortaylı: Orhan Pamuk'un Türkçesi bozuk, öğrencilerime okutmuyorum

Katıldığı panelde konuşan Ortaylı, Orhan Pamuk'un Türkçesinin bozuk olduğunu ve öğrencilerine okutmadığını söyledi. Ortaylı ayrıca Elif Şafak için de "Türktür tabi ama Türk yazarı sayılmaz" dedi

23 Aralık 2020, Çarşamba 14:48 Son Güncelleme:
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MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, üniversitenin panelinde yazar Orhan Pamuk ve Elif Şafak’la ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Ortaylı, Orhan Pamuk’la ilgili, “Bizim Nobel alan yazarımızın Türkçesi’ni ben okutamıyorum. Yani ben talebelerime ‘Bu romanı okuyun’ demiyorum. 'Okumayın’ diyorum. Orhan Pamuk’u tavsiye etmiyorum çünkü olmaz, Türkçesi bozuk” dedi.

Ortaylı sözlerinin devamında da, “Mesela Elif Şafak İngilizce yazıyor, Türkçe bilmiyor. Bu Türk yazarı sayılmaz. Türktür tabi ama Türk yazarı sayılmaz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında sözü tekrar Orhan Pamuk’a getiren İlber Ortaylı, “Türk yazarı falan değil. Nobel alırsa ‘Aferin’ dersin ama bununla övünmeyin. Türkçe bilmiyor” dedi. 


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