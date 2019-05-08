Ağız ve diş sorunları ağızda kokuya sebep olur. Ramazan ayında açlık ile beraber ağız ve diş problemlerinin varlığı rahatsız edici kokuya sebep olur. Peki, Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir? İşte ağız kokusunu önlemek için yapmanız gerekenler…

ORUÇLUYKEN AĞIZ KOKUSUNA DİKKAT!

Diş Hekimi Mahmut Genç, oruçluyken ağız kokunu önlemek için tavsiyelerde bulundu.

Diş Hekimi Mahmut Genç, "İslam alemi için çok önemli olan Ramazan ayına girdik. Bu manevi ayda ibadetlerimizi yerine getirip oruç tutarken birçok insanın çekindiği ve psikolojik olarak rahatsızlık hissettiği durum ağız kokusudur. Oruçlu bir bireyde açlığın verdiği ağız kokusunun önüne geçmek için ağız ve diş sağlığımıza Ramazan ayında da son derece dikkat etmemiz gerekir. Ağız içinde bulunan mevcut çürükler, uyumsuz kaplamalar, iltihaplı diş etleri ve gıda biriken dil yüzeyi ağız kokularına sebep olmaktadır" dedi.

AĞIZ KOKUSU AĞIZ VE DİŞ PROBLEMLERİNİN HABERCİSİ

Açlık ile birlikte bu problemlerin varlığının rahatsız edici kokuya sebep olduğunu ifade eden Dt. Genç, "İftar ve sahurdan sonra mutlaka dişler diş etleri ve dil yüzeyi fırçalanmalı alınan her gıdadan sonra ağız çalkalanmalıdır. Diş ipi ve alkolsüz ağız gargaraları bu dönemde ek olarak kullanılabilir. Sabah macunsuz olarak fırça ile mutlaka dişler fırçalanmalıdır. İftar ve sahurda ağır yağlı gıdalardan ziyade sebze ve meyve ağırlıklı tüketim yapılabilir. Ağız kuruluğunu önlemek için ev yapımı limonata içilebilir. Ağız kuruluğu ve açlık sebebi ile mevcut problemler Ramazan ayı boyunca hızla ilerleyebilir. Ramazan sonrası mutlaka diş hekiminize başvurmalı ve tedaviler için randevu almalısınız" açıklamalarında bulundu.