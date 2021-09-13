Kültür & Sanat Örümcek Adam çizgi romanının ilk sayısı rekor fiyata satıldı

Örümcek Adam çizgi romanının ilk sayısı rekor fiyata satıldı

Kültür & Sanat

Örümcek Adam çizgi romanının ilk sayısı rekor fiyata satıldı

Stan Lee ve Steve Ditko tarafından yaratılan, çizgi roman dünyasının en önemli süper kahramanlarından biri olan Örümcek Adam'ın görüldüğü ilk sayı rekor fiyata satıldı.

13 Eylül 2021, Pazartesi 15:44 Son Güncelleme:
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1962 yılında Peter Parker’ın alt kimliği olan Örümcek Adam’ın ilk görüldüğü çizgi roman olan Amazing Fantasy’nin 15’inci sayısı önceki gün açık artırmaya çıktı. Heritage Auctions isimli müzayede evi tarafından satışa çıkan Örümcek Adam’ın ilk sayısı tarihi bir rekor kırdı. İyi durumda olduğu açıklanan çizgi roman tam 3.6 milyon dolara alıcı buldu. Örümcek Adam böylelikle Nisan ayında 3.25 milyon dolara satılan Superman’in ilk sayısı Action Comics’in birinci sayısının bedelini de geçmiş oldu.

Stan Lee ve Steve Ditko tarafından yaratılan Örümcek Adam’da bir deney sırasında radyoaktif örümcek tarafından ısırılan Peter Parker isimli liseli gencin yaşadıkları anlatılıyor.

3.6 milyon dolara satılan çizgi romanın kapağını ünlü çizer Jack Kirby çizerken, çizimde Örümcek Adam New York’taki gökdelenlerin arasından süzülürken görülüyor. Kapakta Örümcek Adam, "Dünya Peter Parker’la alay edebilir… fakat Örümcek Adam’ın kudretine hayran kalacak" diyor.


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