Teknik direktör Steven Gerrard'ın isteği doğrultusunda Osayi Samuel'i listesine alan İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ın önümüzdeki hafta menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Glasgow Rangers'ın 3 milyon Euro'luk bir teklifle geleceği, Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro bonservis istediği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin bonservisiyle birlikte Belçika ekibi Antwerp'e sattığı İsviçreli santrfor Michael Frey'den kasaya ne kadar para geleceği açıklanmadı. Ancak kulübe bakın kaynaklar, Fenerbahçe'nin 1 milyon Euro civarında bonservis ile birlikte performans bonusu alınacağını belirtti.



