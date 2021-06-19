Futbol Osayi Samuel için İstanbul'a geliyorlar...

Osayi Samuel için İstanbul'a geliyorlar...

Futbol

Osayi Samuel için İstanbul'a geliyorlar...

Steven Gerrard'ın ısrarı üzerine Rangers yönetimi Osayi Samuel için İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.

19 Haziran 2021, Cumartesi 11:16 Son Güncelleme:
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Teknik direktör Steven Gerrard'ın isteği doğrultusunda Osayi Samuel'i listesine alan İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ın önümüzdeki hafta menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Glasgow Rangers'ın 3 milyon Euro'luk bir teklifle geleceği, Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro bonservis istediği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin bonservisiyle birlikte Belçika ekibi Antwerp'e sattığı İsviçreli santrfor Michael Frey'den kasaya ne kadar para geleceği açıklanmadı. Ancak kulübe bakın kaynaklar, Fenerbahçe'nin 1 milyon Euro civarında bonservis ile birlikte performans bonusu alınacağını belirtti.


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