Oscar adaylarına altın banyo topu

Oscarlar, yarın gece düzenlenecek 92’nci Akademi Töreni’yle sahiplerini bulacak. Bu yıl tüm adaylar için 100 bin dolarlık hediye paketi hazırlandı.

Aralarında Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Joaquin Phoenix gibi isimlerin yer aldığı adaylar için yaklaşık 20 yıldır olduğu gibi bu yıl da verilecek hediye çantanın içinde iç çamaşırından tatil biletine kadar birbirinden farklı ürünler var.

İşte ilginç Oscar hediyeleri

● 24 karat altın, ametist taşı ve hyaluronik asitle dolu, meditasyon etkisi yaratan 250 dolarlık banyo topu.

Frikik bandı

● New York’un en ünlü kliniğinde 25 bin dolarlık kırmızı halı bakımı ve estetik paketi.

● Bir yıllığına 20 bin dolarlık çöpçatanlık sitesi üyeliği.

● 220 kişilik teknede 12 günlük mavi yolculuk. 78 bin dolarlık paket 7/24 görevlileri ve 2 helikopteri kapsıyor.

● Frikik önlemi olarak kullanılan Yoob Tape marka 24 dolarlık vücut bantları.