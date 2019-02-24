“Oscar” olarak bilinen “Akademi Ödülleri” bu akşam sahiplerini bulacak. Canlı olarak ekranlara gelecek 2019 Oscar Ödülleri 91. kez gerçekleşecek. Peki “Oscar Ödül töreni ne zaman?” “2019 Oscar Ödülleri saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” İşte 2019 Oscar Ödülleri hakkında detaylar…

Beyaz perdenin en prestijli ödül törenlerinden olan Oscar Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. ‘Oscar’ olarak bilinen Akademi Ödülleri 91. Kez gerçekleştirilecek. 225 ülkede canlı olarak yayınlanacak tören için sinemaseverler “Oscar Ödül töreni ne zaman?” “2019 Oscar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularını aratıyor. İşte detaylar…

Sinemanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Oscar ödül töreni, 91. kez gerçekleştirilecek. Her sene büyük bir ihtişamla başlayan ve hakkında çokça konuşulan Oscar Ödülleri oyuncuların, yapımcıların ve yönetmenlerin boy göstereceği kırmızı halı geçidiyle başlayacak.

2019 Oscar Ödülleri, bu akşam ABC kanalında canlı yayınlanacak ödül töreninde sahiplerini bulacak. Oscar Türkiye saatiyle pazarı pazartesiye bağlayan gece, saat 3'te kırmızı halı geçişiyle başlayacak. Bu yıl sunucusuz gerçekleşecek Oscar Ödülleri töreni, 225 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlenebilecek. Görkemli bir gösteriye dönüşen Oscar’da bu yıl 'Roma' ve 'Sarayın Gözdesi' filmleri, 'En İyi Film', 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En iyi Yönetmen', 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu'nun da aralarında bulunduğu 10 dalda aday oldu.

HANGİ DALLARDA ÖDÜL VERİLECEK?

ABD'de canlı olarak yayınlanacak törende, "En İyi Film", En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu, "En İyi Kadın Oyuncu, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Orijinal Senaryo", "En İyi Uyarlama Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmenliği", "En İyi Prodüksiyon Dizaynı, "En İyi Ses Efekti", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Film Şarkısı", En İyi Film Müzikleri", "En İyi Kostüm Tasarımı", "En İyi Saç ve Makyaj","Yabancı Dilde En İyi Film", "En İyi Belgesel", "En İyi Kısa Belgesel", "En İyi Animasyon Film", "En İyi Kısa Animasyon Film", "En İyi Kısa Film" dallarında ödül verilecek.