Kültür & Sanat Oscar'a Covid-19 testi şartı

Oscar'a Covid-19 testi şartı

Kültür & Sanat

Oscar'a Covid-19 testi şartı

Yapımcılar, 2021 Oscar ödül töreninin perşembe günü, yüz yüze ve Zoom uygulaması kullanılmadan gerçekleştirileceğini duyurdu. Covid-19 önlemleri kapsamında, sadece adaylar, sunucular ve davetlilerin katılacağı törende tüm katılımcıların covid-19 testine tabi tutulacağı da belirtildi.

19 Mart 2021, Cuma 17:24 Son Güncelleme:
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Oscar ödül töreni yapımcıları, törenin yapılacağı alana Zoom uygulaması üzerinden görüntülü olarak bağlanma isteklerine olumsuz yanıt verdi. Yapımcılardan Steven Soderbergh, Jesse Collins ve Stacey Sher tarafından 200'den fazla adaya gönderilen mesajda, “Tören için Zoom seçeneği olmayacak” ifadeleri yer aldı.​ Yapımcılar tarafından yapılan açıklamada, 25 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan törenin, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Union Tren İstasyonu'nda yüz yüze gerçekleştirileceği ve Zoom üzerinden canlı katılım olmayacağı belirtildi.

ZOOM YOK KORONAVİRÜS TESTİ ŞART

Sputnik'te yer alan habere göre, yeni tip koronavirüs (covid-19) önlemleri kapsamında, sadece adaylar, sunucular ve davetlilerin katılacağı törende, tüm katılımcıların Kovid-19 testine tabi tutulacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca tören esnasında bir Kovid-19 güvenlik ekibinin de sahada olacağı bilgisi paylaşıldı.

TÖREN TREN İSTASYONUNDA YAPILACAK

Yapımcılar, adayların ve misafirlerin Union Tren İstasyonu'nda bulunan geniş avluda toplanacağını, gösterinin diğer kısımlarının ise alandan yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Dolby Tiyatrosu'nda canlı olarak sergileneceğini aktardı.


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