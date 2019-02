Oscar’da en iyi yönetmen adayı Spike Lee kimdir?

“Malcolm X” başta olmak üzere birçok sinema filmine gerek yönetmenliği ve oyunculuğu gerekse müzikleriyle hayat veren Spike Lee son olarak “BlacKkKlansman” filmiyle Oscar ödüllerinde en iyi yönetmen adayları arasında gösteriliyor. Peki Spike Lee kimdir? İşte detaylar…

Amerikan sinemasının Afro-Amerikalı usta yönetmeni Shelton Jackson Lee yani bilinen adıyla Spike Lee “ sosyal ve politik içerikli filmleriyle tanınıyor. “Malcolm X” başta olmak üzere birçok başarılı filme imza atan Lee, son olarak BlacKkKlansman filmiyle Oscar gecesinde olacak.

Daha önce Emmy Ödüllü ve iki Akademi Ödülü adaylığı olan Spike Lee, 2019 Oscar ödülllerinde de “en iyi yönetmen” adayları arasında gösteriliyor.

SPİKE LEE KİMDİR?

Cazcı bir babanın oğlu olan Spike Lee 1957 Atlanta’da doğdu. Amerikalı aktör, yönetmen, film yapımcısı, senarist olan Lee aynı zamanda müzisyen olarak da karşımıza çıkıyor. Spike Lee, Amerikan sineması tarihindeki en etkili Afro-Amerikalı yönetmen olarak kabul ediliyor.

Lee, günümüzün en iyi trompetçilerinden biri olan, 2005 En İyi Enstrümantal Caz Albümü Grammy Ödüllü Terence Blanchard ve Beşlisi ile birlikte, Blanchard’ın “Jungle Fever”, “Malcolm X”, “25. Saat / 25th Hour” ve “Inside Man” adlı filmleri için besteler yaptı.

Bir göçmen mahallesinde çıkan siyah - beyaz çatışmasını ele alan “Doğruyu Seç/Do The Right Thing” ve Müslüman Kardeşler’in suikasta kurban giden lideri Malcolm X’in yaşam öyküsünü anlatan filmi başta olmak üzere siyasi içerikli yapımlarıyla dikkat çekti. Amerikan sinemasının ırkçılığını eleştiren ve sinemayı siyah bakış açısından yorumlayan ilk yönetmen olan Oscar Micheaux ile kıyaslanan Lee, ondan bu yana toplum üzerinde en etkili Afrikalı-Amerikalı yönetmen sayılır. Tavır almaktan ve kışkırtmaktan çekinmeyen Spike Lee, kariyerini lanse eden “Doğruyu Seç”in hemen ardından “Mo’ Better Blues” adlı çok sevilen romantik filmini çekti. Lee, bu filmde trompetiyle kızlar arasında kalan bir delikanlının caz dolu öyküsünü anlattı. Filmin, yönetmenin gençlik günlerinden izler taşıdığı söylendi.

Döneminin ünlü şarkıcıları Michael Jackson, Prince ve Public Enemy için müzik videoları yaptı. 2005 yılında New Orleans’ı yıkan Katrina Kasırgası sonrası kente gidip Amerikan yönetiminin aczini de sergileyen “When The Levees Broke” adlı belgeseli çekti.