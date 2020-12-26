Otizmli çocuklarda belirtiler yaşa göre değişiyor

6 yaşındaki otizmli çocuklar, 3 yaşına göre yüzde 30 daha hafif semptomlar gösteriyor

UC Davis MIND Enstitüsü tarafından çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, otizmli kız çocukları, otizmli erkek çocuklarına göre otizm semptomlarında daha fazla azalma ve daha az artma gösteriyorlar. ABD'de her 54 çocuktan 1'inde otizm görülürken, erkek çocuklarda otizm görülme sıklığı kız çocuklarına göre 4 kat fazla.

Erken çocukluk dönemi beynin önemli ölçüde büyüdüğü ve öğrenme ve gelişme için kritik olan yetenekleri geliştirdiği bir dönem olarak bir hayli önem taşıyor. Bu dönemde, otizm spektrum bozukluğu (ASD) tanısının elde edilmesi de bir hayli tipik ve bu rahatsızlığa müdahale için de en uygun dönem. Daha önceki araştırmalarda, çocukluk döneminde otizmin şiddetindeki değişime ilişkin birbiriyle tutarsız bulgular elde edilmişti. Genel kanı, otizm şiddetinin ömür boyu sürdüğü yönündeydi.

Bu değişimleri tetikleyen faktörler değerlendirildi

Otizm Fenom Projesi (APP) kapsamında çalışmaya katılan 125 çocuğun (89 erkek, 36 kız) geçirdiği değişimlere ilişkin sonuçlar 14 Mayıs'ta Journal of Autism and Developmental Disorders dergisinde yayınlandı. Çalışmada erken çocukluk dönemindeki semptom şiddetindeki değişimler ve bu değişimleri tetikleyen potansiyel faktörler değerlendirildi.

Çalışmaya katılan çocuklar, şiddet değişim puanlarına göre sınıflandırıldı. Bu sınıflandırma şöyle yapıldı: Azalan Şiddet Grubu (yüzde 28,8); Durağan Şiddet Grubu (yüzde 54,4) ve Artan Şiddet Grubu (yüzde 16,8). Çalışmanın kilit bulgularından biri, çocuklarda görülen semptomların yaşla birlikte değişebileceğiydi. Daha açık söylemek gerekirse, çocuklar gelişebiliyor ve daha iyi hale gelebiliyordu.

Çalışmanın önde gelen üyelerinden Profesör David Amaral, 6 yaşındaki otizmli çocukların 3 yaşındaki hallerinde yaşadıkları semptomlara göre yüzde 30 daha az şiddetli semptom gösterdiklerini keşfettiklerini söyledi. Bazı çocukların daha fazla semptom gösterdiğini kabul eden Amaral, 'Maalesef şu anda kimin iyiye gideceğini ve kimin daha şiddetli otizm semptomları göstereceğini ve farklı müdahalelere gereksinim duyacağını tahmin etmek mümkün değil' ifadelerini kullandı.

Çalışmadaki 7 çocuk (4 kız, 3 erkek), önemli gelişmeler kaydederek ASD olarak sınıflanamayacak semptomlara sahip oldu. Öte yandan çalışmaya katılan kız çocuklarının erkeklere göre bilişsel, sosyallik ve pratik iletişim yetenekleri konusunda daha iyi gelişimsel sonuçlar elde ettiği görüldü. Çalışmaya göre, erken çocukluk döneminde kız çocuklarının otizm şiddetinin, erkek çocuklara göre daha az olduğu tespit edildi.







